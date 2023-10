Entre aplausos enfervorecidos del público del plató, Sonsoles Ónega se atrevió a hablar de cómo se siente tras el Premio Planeta otorgado a su obra Las hijas de la criada. Preguntada por su colaborador, el cómico Miguel Lago, la presentadora de Y ahora Sonsoles ocupó por una vez el papel de entrevistada en su propio programa.

Y es que, como dijo Lago, todo el equipo del programa se desayunó con la noticia del Premio Planeta, dado que nadie sabía que participaba. "Ni mi hermana, ni mis hijos, ni mis padres, no lo sabía nadie", contestó Sonsoles, que dijo saber que era finalista desde del lunes, cuando sale la lista:, "Y yo me callé porque si digo algo los voy a defraudar".

Es la inseguridad y el miedo a defraudar lo que hizo que Sonsoles Ónega mantuviese en secreto que estaba en la lista de finalistas, hasta el punto que presentó el libro bajo pseudónimo y con un título falso.

"Es una inseguridad que viene en mi ADN, todo me produce inseguridad. Todos los días hacemos el programa de cero y hacemos lo mejor posible cada día y no necesariamente se gana siempre. Hay una parte de mí que no me deja ser disfrutona", reconoció.

Sonsoles desveló que se presentó al Planeta bajo el nombre de Gabriela Monte y con una novela titulada Otoño sin ti, que en realidad es el título de un texto que no ha "conseguido publicar".

Escribir para Sonsoles es un proceso que entraña cierta dureza. "Me vienen a la cabeza los niños, porque la literatura es una actividad solitaria que requiere concentración y pagas una factura de desafectos profunda. La pagan los más cercanos, tus hijos, tu pareja…"

El resultado, no obstante, merece la pena: "Es una novela que he abierto en canal". La inició en tiempos "profesionalmente convulsos o de poca paz. Y la acabé en marzo. Siempre he escribo sin contrato con Planeta, es sinónimo de libertad", explicó, asegurando que necesitó dos intentos para escribir el libro.

Con su triunfo televisivo y en su faceta de escritora, a Sonsoles ya le pesa menos el apellido Ónega. En referencia a su padre, el periodista Fernando Ónega, aseguró que en realidad "nunca me ha pesado, me pesó al principio porque me comparaban pero yo quiero parecerme a mi padre, su genialidad no la he heredado. Su capacidad de sacrificio y una gran biblioteca sí".