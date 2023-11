Los abundantes episodios oscuros de Joaquin Phoenix, el nuevo Napoleón

La vida del emperador Napoleón Bonaparte ha sido llevada al cine en varias ocasiones. La primera, en 1927, dirigida por el legendario Abel Gance. Y la última, con Ridley Scott tras la cámara, que se estrena estos días. Su protagonista es Joaquín Phoenix. Scott, que cumplirá ochenta y seis años el 30 de este mes de noviembre, se empeñó en elegir a Phoenix para enfrentarse a este personaje histórico porque estuvo encantado de cómo afrontó su papel en Gladiator, en el año 2000. Esta nueva versión sobre la mítica figura histórica aborda no sólo episodios bélicos, sino íntimos, con los que se tiene un acercamiento a su controvertida personalidad. Si bien fue un líder indiscutible hasta su final dramático en la batalla de Waterloo y su desterramiento en la isla de Elba, como es harto sabido, lo que aporta Riddley Scott es su obsesiva pasión por Josefina, la cortesana que compartió cama y poder junto a quien se autoproclamó emperador de los franceses. Vanessa Kirby (Fragmentos de una mujer) es quien da réplica en "Napoleón" a Joaquín Phoenix. Éste, durante tres horas y media que dura la película, es el eje en su doble condición guerrera y romántica.

Joaquín Phoenix es conocido de los espectadores por lo ya apuntado en Gladiator, pero mucho más gracias a su interpretación en Joker, que le valió un Óscar en 2019. Se impuso entonces a Leonardo DiCaprio y Antonio Banderas, que aspiraban a la estatuilla dorada también. Muy exigente a la hora de compenetrarse con sus personajes de ficción, Phoenix no dudó en el sacrificio de perder veintitrés kilos en cuatro semanas, para físicamente ser más creíble entonces.

Joaquín Rafael Bottom es como se llama realmente, aunque a lo largo de sus cuarenta y nueve años, nacido en Río Piedras (Puerto Rico) cambiara de nombre más de una vez, hasta identificarse ya con el apellido Phoenix. Nació en una extraña familia (padre irlandés, madre norteamericana) que vivía en una comuna, secta llamada Los Niños de Dios. Cuantos pequeños pululaban sin vigilancia alguna por las calles, a su albedrío, eran acosados sexualmente, como le ocurrió a un hermano de Joaquín, River, a quien violaron a la edad de cuatro años.

La vida de Joaquín transcurrió en ese sórdido ambiente. Sus padres animaron a sus hijos (el mentado, River, Rain, Summer y Liberty) a dedicarse al mundo artístico, comenzando muy jovencitos en ello; Joaquín participó en el rodaje de varios "spots" publicitarios. Y ya a partir de 1985, con once años, inició su filmografía, en la actualidad con medio centenar de películas y varias series de televisión.

Joaquín Phoenix no ha podido borrar de su memoria un suceso que le afectó profundamente: la muerte por sobredosis de drogas de su hermano River, a sus veintitrés años, cuando ya era un conocido cantante "country" y de pop-rock. Estaba presente cuando falleció en un garito propiedad de Johnny Depp. Joaquín atravesó asimismo una etapa a merced del alcohol y diversas sustancias que lo convirtieron en un sujeto violento. Logró sobreponerse a un infarto que estuvo a punto de acabar con su incontrolada vida. A su vez era un mujeriego compulsivo, que no lograba tener una estabilidad sentimental duradera. Sus parejas:modelos, actrices y cantantes. Él también demostró unas temporadas, cuando se retiró momentáneamente del cine, ser un aceptable intérprete de hip-hop, rockero estimable, no desde luego como su ya citado hermano, River. De tal manera que esultó ser un acertado protagonista de la vida de Johnny Cash, ídolo musical del pasado, en la película biográfica fechada en 2005.

Respecto a sus descontrolados amores de Joaquín Phoenix, consta que tuvo una primera novia, Fernanda Vindiola; a la que siguieron otras relacionadas con el mundo del espectáculo: la actriz Liv Tyler, con la que coincidió en el filme El secreto de los Abbott. Rodando en Londres, año 1999, Gladiator, se ligó a la modelo Jessica Joffe. Dos años después la sustituyó por la asimismo modelo Lise Ebeltoff, que fue Miss Noruega. Entre 2002 y 2005 fue pareja de la modelo sudafricana Topaz Page-Green. Un año le duró a partir de 2007 su unión con Tenta Memedi. Permaneciendo desde 2009 hasta 2013 junto a la cantante francesa Aria Crescendo, año este último en el que rompió con la citada para enrollarse con una dj de nombre Allie Teilz a lo largo de dos años. Llegó el momento en el que Joaquín se unió a la mujer que por ahora le ha aportado el equilibrio sentimental que buscaba, Rooney Mara, padres de un niño nacido en septiembre de 2020, al que su padre quiso llamarlo River, en recuerdo de su inolvidable hermano muerto.

Joaquín conoció a Rooney en 2013 mientras protagonizaban la película "Her", pero su amistad entonces no los llevó a intimar más. En 2018 se reencontraron en otra película, "María Magdalena". Y ahí ya es cuando Cupido los unió. Por ahora, continúan juntos, sin problemas. A lo que nunca el actor se ha decidido es a casarse con ninguna de las muchas mujeres que han pasado por su aventurera existencia. Phoenix es un actor cotizado y parece que su carácter agresivo del pasado, ha ido disminuyendo con el tiempo.