Genoveva Casanova se ha convertido en uno de los personajes más buscados de los últimos días. La publicación de unas imágenes paseando por Madrid junto al príncipe Federico de Dinamarca la han puesto en el punto de mira de la prensa especializada en casas reales que apuntan a una relación que podría ir más allá de una simple amistad. Aunque la mexicana se apresuró a desmentir que hubiese un romance entre ellos, lo cierto es que la presión no ha cesado hasta el punto de que ha tomado una drástica decisión que podría marcar el fin de su amistad con el futuro monarca.

Mientras que el hijo de la Reina Margarita ha optado por el silencio, siguiendo con normalidad con su agenda institucional, la ex de Cayetano Martínez de Irujo ha decidido poner fin al pacto que tenía con el heredero al trono que consistía en guardar silencio y esperar a que cese la tormenta. Sin embargo, la presión mediática ha podido con Genoveva, pues la prensa danesa la acusa de estar detrás de las fotografías y comparan su figura con la de Corinna Larsen, asegurando que es una mujer que se mueve con soltura entre la alta sociedad con el fin de llegar hasta miembros de la realeza.

Aunque hasta ahora ambos habían cumplido con el pacto de silencio, en las últimas horas la mexicana ha explicado lo complicados que están siendo estos momentos, confesando que está "destrozada" con las informaciones que están saliendo. En declaraciones a Paloma Barrientos, colaboradora de la Crónica Rosa de esRadio, Genoveva ha explicado que en estos momentos no está preparada para hablar: "Perdóname, pero de verdad que no puedo hablar. Estoy destrozada".

Por el momento Genoveva se encuentra en San Sebastián, escondida en el palacio de su ex, sobrepasada por la repercusión de las citadas fotografías que han dado la vuelta al mundo. Tal fue el revuelto en el país del príncipe Federico, que la casa real danesa se vio obligada a emitir un comunicado anunciando que no harán valoraciones al respecto por respeto a la vida privada del heredero: "Mantenemos una política desde hace años de no comentar ni confirmar cualquier detalle relacionado con asuntos privados. Además, nos gustaría enfatizar nuestro compromiso de respetar la privacidad de los miembros de la Familia Real, incluido el Príncipe Heredero".

Genoveva no tiene intención, al menos a corto plazo, de regresar a su casa de Madrid. Según publica Jaleos, "no está preparada anímicamente" para enfrentarse a ese momento ni a los medios de comunicación que esperan su llegada para poder saber la verdad sobre todo este asunto. Ha cancelado sus planes navideños en la capital y se espera que pase las fiestas en el palacio de San Sebastián, que se ha convertido en su refugio.