Virginia Troconis: "Lo que se está viviendo en España ya se ha vivido en Venezuela"

Virginia Troconis ha sido elegida imagen para presentar las novedades de los productos de belleza de la marca Clarel, de cara a las próximas fiestas navideñas. La esposa del matador de toros, Manuel Díaz, ya está pensando en como lo van a celebrar: "Es una de las épocas que más me gustan del año, que vengan a casa, cocinar, poner una mesa bonita, poner el árbol, cada año cambio de decoración, disfruto mucho de la casa en esas fechas". Así lo contó.

Al preguntarle sí este año lo iban a celebrar con su suegro, Manuel Benítez, su respuesta fue muy clara. "Alguna cena haremos juntos, aunque cada uno está en su casa. Mi cumpleaños es el 25 de Diciembre y siempre lo separo. Hacemos la típica comida familiar y por la tarde acuden amigos a tomar una copa. Lo celebramos mucho sobre todo porque en Venezuela, es el día más importante, el Día del Niño Jesús, siempre he sido muy creyente, y he intentado inculcárselo a mis hijos".

Manuel, su marido, está en plena despedida de los ruedos y nos contó como lo está asumiendo. "Todavía no es consciente del cambio que va a tener en su vida, al terminar la temporada, y a medida que vaya pasando el tiempo y no tenga que entrenar, y cuando llegue el verano y no tenga que irse de viaje, será cuando note que algo ha cambiado. Menos mal que él no ha parado de hacer cosas, es muy activo, trabaja entre 4 y 5 días a la semana, y yo le digo que no se puede quejar. A parte del campo, tiene su empresa de electricidad, su intervención en televisión en Madrid, que viene continuamente", me ha contado.

"Manu, nuestro hijo estudia en Madrid, a Triana también le gusta, y sí se viene aquí a estudiar , no descartamos trasladarnos nosotros, a mí también me gusta, aunque siempre he estado por ocio, pero creo que tendría problema en adaptarme, me encanta como ciudad y el ambiente que siempre tiene. A mi hija le vamos a dar la misma oportunidad que al niño. Ella me dice que ese cambio de vivir en el campo, a la ciudad, le apetece mucho, y por supuesto queremos que lo viva, no se lo vamos a negar. Manu ha cambiado de carrera, estaba en arquitectura y ha cambiado a diseño gráfico , y está encantado, porque es muy creativo. Lo importante es que sean felices y disfruten de lo que están haciendo. La niña quiere hacer Psicología con Criminología. Volviendo a las próximas fiestas, es posible que el año lo despidamos fuera de España, hace tiempo que no veo a mi familia", ha explicado sobre sus hijos.

Virginia no ha querido pronunciarse demasiado por el momento tan delicado que se está viviendo en España desde el punto de vista político: "Lo que se está viviendo aquí, ya se ha vivido en Venezuela, hay mucha violencia, enfrentamientos. No todos tenemos por qué pensar igual, lo que sí tenemos es que pensar en los intereses de ese país. Yo sí sé cuál es mi corriente, pero me voy a marcar, eso es una cuestión de todos". Así de claro lo definió.