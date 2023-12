Genoveva Casanova ha sido una de las grandes ausentes en la esperada final de la octava temporada de Masterchef Celebrity. Pese a que la mexicana formó parte del casting del talent show de cocina de TVE, no acudió al último capítulo en el que su amiga Laura Londoño se alzó con la victoria. El chef Pepe Rodríguez justificó la ausencia de Genoveva explicando que su falta era debida a la enfermedad de la que se estaba recuperando: "Falta Genoveva Casanova. No ha podido estar con nosotros porque está malita. Desde aquí esperamos que te recuperes muy pronto".

Algunos medios de comunicación se han apresurado al relacionar esta ausencia con la situación actual que atraviesa la ex de Cayetano Martínez de Irujo desde la publicación de unas imágenes junto al príncipe Federico de Dinamarca y que han dado la vuelta al mundo. Sin embargo, su desaparición de la final, a la que sí acudieron el resto de sus compañeros, no tiene nada que ver con este suceso, pues el programa terminó sus grabaciones en el mes de julio cuando su amistad con el heredero al trono de Dinamarca todavía no era pública.

Su ausencia estaba plenamente justificada, pues en esos momentos Genoveva acababa de sufrir una embolia que terminó en un infarto pulmonar y un derrame. Un grave problema de salud que de no haber sido atajado a tiempo podría haberle provocado incluso la muerte y del que afortunadamente, y tras recibir el alta hospitalaria el pasado 28 de julio, se recuperó. A comienzos del mes de julio a sufrir fuertes dolores de espalda que achachó a una contractura. Varios días después acudió a Urgencias porque el dolor cada vez era más intenso.

Los médicos decidieron ingresar a Genoveva Casanova, que permaneció en el hospital durante ocho días. Una experiencia terrible en la que contó con el apoyo incondicional de sus hijos mellizos, Luis y Amina -de 22 años- que no se separaron en ningún momento de ella, y de Cayetano Martínez de Irujo, plenamente volcado en su exmujer y muy pendiente de su evolución.

Nada hacía presagiar que apenas cinco meses después se convertiría en una de las mujeres más buscadas por la prensa europea. Su 'pillada' junto al hijo de la reina Margarita la ha llevado a refugiarse en el palacio que su ex, el hijo de la duquesa de Alba, tiene en San Sebastián y donde espera que la presión mediática cese. Desde allí ha podido disfrutar de la final de Masterchef, donde se enfrentaban dos de sus mejores amigos del concurso: Álvaro Muñoz Escassi y Laura Londoño.

Genoveva fue la primera expulsada del espacio de Televisión Española pero eso no evitó que hiciese piña con sus compañeros. De hecho algunos de ellos, entre ellos Londoño, aseguraron que mantiene contacto constante con ella, y a que aunque vive con nerviosismo la presión mediática, se toma con humor que la relacionen con el príncipe Federico.

Se desconoce si Genoveva pasará las fiestas en San Sebastián o regresará a Madrid. Adora la Navidad y espera poder pasarla junto a su familia y sus amigos, por lo que aún no habría decidido si finalmente dará la cara y se enfrentará a las preguntas de los reporteros que esperan con ansia su llegada.