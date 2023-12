Albert Rivera se abre como nunca: los dos momentos que "marcaron" su vida

Albert Rivera acudió al programa de Telecinco 100% únicos para conceder su primera entrevista en mucho tiempo. Allí, el exlíder de Ciudadanos habló sin tapujos y como en pocas ocasiones de su relación con Malú y también de uno de sus momentos personales más complicados, que tuvo lugar este mismo verano: la muerte de su padre.

Rivera, que el mismo día de la entrevista cumplía años, explicó cómo se enteró de la muerte de su padre: "Yo estaba conduciendo, de camino a Cádiz, en el coche con mi hija mayor cuando me enteré. Me llamó mi madre y de golpe me lo dijo, e iba conduciendo. Fue, la verdad, un shock, porque tuve que parar el coche en un arcén, meterme en un área de servicio".

Asegura el abogado y ex de Malú su padre "estaba bien". "Fue de manera repentina, relativamente joven, sin que te lo esperes".

Continúa recordando la última vez que pudo ver a su padre. "Pasé uno de los días más bonitos de mi vida. El último día que vi a mi padre estuvimos navegando, en un chiringuito, recorriendo calitas, que le gustaba mucho el mar, y me llevó al aeropuerto, mantuvimos una conversación mucho más emocional de lo habitual con mi padre. Y me dio un abrazo. El último recuerdo que tengo de mi padre es un abrazo en el aeropuerto después de haber pasado un día estupendo en el mar".

Rivera aprovechó la ocasión para sincerarse de otros dramas familiares. De manera inédita, reveló que dos tíos suyos, hermanos precisamente de su padre, murieron muy jóvenes y en dramáticas circunstancias. "Uno, Alberto, murió de sida, fue de los primeros casos y no sabíamos ni qué era... No me pude despedir como me gustaría. Fue muy duro perder a un tío que me cuidaba mucho y era como mi tío favorito, convivíamos juntos. Mi otro tío, Miguel, cayó en las drogas y terminó suicidándose. Esas dos vivencias te marcan mucho".

Rivera, que también habló de su relación con Malú, explico al respecto que la conoció en un concierto de Barcelona, en 2015 o 2016, y a continuación "empezó una amistad que mantuvimos, pero no teníamos relación, cada uno tenía su pareja":

"Luego, no me quedé soltero, ella también estaba soltera, empezamos a hablar, a vernos, y ahí surgió esa relación, dijo sobe las adre de su segunda hija, Lucía. Sin citarla, Rivera inclsreconoció que mantiene una relación con Carla Cotterli: "Estoy conociendo a una chica. Como ya os he dicho, creo que la vida son etapas y en esta voy con calma, paso a paso".