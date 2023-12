Malú confirma el motivo de su ruptura con Albert Rivera

Malú ha hablado por primera vez sobre su relación con Albert Rivera. Aunque la cantante siempre se ha caracterizado por su discreción con respecto a su vida privada, ahora ha abierto su corazón y ha desvelado que, al igual que otra artistas, siempre ha encontrado en las letras de su canciones la mejor forma de expresar sus sentimientos. Ahora ha decidido hablar sobre cómo ha vivido la ruptura con el expolítico y padre de su hija, en una entrevista que verá la luz esta semana en Cuatro, en el programa Viajando con Chester.

Además de repasar su trayectoria profesional, que comenzó en el año 1998, sus nuevos proyectos y algunos aspectos de su vida privada, también habla sobre cómo vivió junto a Rivera la llegada de su hijo: "La llegada de un niño multiplica lo que hay en una pareja. Tanto lo bueno como lo malo. También creo que separa mucho si las dos personas no están en el mismo sitio. Crea un mundo", dice, confirmando así que el motivo de su distanciamiento con Rivera fueron los conflictos que originó la llegada de la pequeña.

Aunque los rumores de ruptura ya sonaban con fuerza desde hacía meses, no fue hasta el pasado mes de junio cuando se confirmó por fin que la relación estaba rota. Su romance comenzó hace ahora cinco años, en diciembre de 2018, cuando ambos coincidieron en una fiesta de Alejandro Sanz. Desde el primer momento optaron por la discreción, y pasaron seis meses hasta que salieron publicadas las primeras fotografías juntos.

Así se mantuvieron durante los cuatro años que duró su noviazgo, con la esperanza de que la presión mediática no minase la relación. Ya en el año 2019, la pareja anunció el embarazo de la cantante, que dio a luz en junio de 2020. Desde ese momento los conflictos y las discusiones se convirtieron en algo habitual en la pareja, hasta que en junio de este año, su entorno confirmó lo que ya era un secreto a voces.

"No soy ni seré la primera ni la última persona que se separa. En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie, no es malo ni bueno, sucede sin más. De modo que hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible", dijo la madrileña en una entrevista para la revista Elle. "Pienso, de verdad, que las cosas hay que hacerlas bien, aunque evidentemente es mucho más fácil empezar una relación que salir de ella. Pero cuando te vas de un sitio conviene recordar cómo entraste. Y eso, con seguridad, te ayuda a olvidar por qué te marchas y a traspasar la puerta con lo bueno en tu cabeza", añadió sobre la relación con el exlíder de Ciudadanos.

Mientras que Malú sigue abierta al amor, aunque sin perder de vista su vuelta a la música, Albert Rivera está ilusionado con la influencer y diseñadora Carla Cotterli, de 35 años. En unas fotografías publicadas por la revista Semana se pudo ver a la pareja en actitud muy cariñosa durante sus vacaciones en Ibiza. Aunque podía haber quedado en un amor de verano, lo cierto es que la pareja ha consolidado su relación y ya comparten planes con amigos y familiares.