Los complicados meses que ha vivido Albert Rivera, que ha ocupado las portadas del corazón debido a sus affaires sentimentales este verano, pero también por sucesos más amargos como la inesperada pérdida de su padre y la ruptura con Malú, parecen haber mellado hasta cierto punto el ánimo del expolítico.

Con motivo de su cumpleaños ha compartido una carta abierta en Instagram en la que analiza estos complicados momentos que ahora deja atrás, cuando cumple 44 años. La declaración personal, poco habitual en una persona tan discreta como Rivera, no tiene desperdicio.

"Cumplo un año más, pero no ha sido un año cualquiera…", comienza reconociendo el fundador de Ciudadanos. "Esta tarde he soplado las velas con mi hija Lucía, uno de los amores de mi vida, el otro amor es Daniela, mi hija mayor. Y es el primer cumpleaños donde ya no está mi padre, ni en el que tampoco recibiré su llamada… No es fácil celebrar cuando te falta para siempre uno de los tuyos... Pero precisamente por lo que él querría, voy a celebrarlo, y varias veces si hace falta, brindaremos a su salud".

Tras este emotivo comienzo, Rivera reconoce que "ha sido un año complejo, con momentos muy duros, con momentos tristes… pero también con momentos preciosos e ilusionantes. Pero así es la vida, bonita, aunque a veces duela, todo depende de la actitud con la que la afrontes cada momento y cada etapa".

Y remata: "Espero que estos 44 años me traigan serenidad y felicidad. Y que las pequeñas cosas cobren tanto protagonismo en mi vida como los grandes sueños e ilusiones. Gracias a todos los amigos por las felicitaciones que he recibido hoy", culmina un agradecido Albert Rivera.