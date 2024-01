Indiferente, al menos en apariencia, a las palabras de Gabriela Guillén, el cantante Bertín Osborne ha reaparecido en redes sociales después de mucho tiempo. Con un vídeo en Instagram el cantante ha querido dar las gracias a todo el mundo y pedir perdón… pero a los fans que tenían entradas para su concierto cancelado en Alicante.

Este domingo, precisamente, Bertín Osborne regresará a los escenarios tras un grave caso de Covid que le ha mantenido alejado de los focos durante muchos días.

Él mismo lo ha explicado así: "Tengo que deciros que me ha costado la misma vida. Creo que nunca, no tengo recuerdo de haber estado tan mal. Tanto para haber estado 7 u 8 días metido en la cama, que no podía levantarme del cansancio horroroso que tenemos. Este Covid que he tenido, que ha sido el segundo, ha sido infinitamente peor"

"Primero quiero pediros disculpas porque creo que es la primera vez en la vida que cambio dos veces la fecha de un concierto", ha dicho, pidiendo perdón a los que finalmente estarán en el concierto.

"Os veo el domingo, que está casi lleno. Me gustaría que estuviera a reventar porque para mí significa mucho este momento. No estoy al 100% pero os prometo que voy a estar. Si alguien os dice que no iré o que no estaré, voy a estar sí o sí aunque no esté del todo recuperado", ha rematado Bertín, sin hacer referencia alguna a la polémica con Gaby y su supuesto hijo, así como la tan traída y llevada prueba de paternidad.

Bertín, como es sabido, ha rechazado ejercer la paternidad del hijo de Gabriela, que dice mientras tanto, muy segura de los resultados, que será ella misma -y no el cantante- quien pedirá la prueba de paternidad. A quien sí conoce Bertín es a su nieta Violeta, a la que visitó en el Rober Internacional de Madrid la semana pasada, poco después de que su hija Claudia Osborne diera a luz.