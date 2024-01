Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo se verán las caras en la gran noche taurina de su hija Tana

Tana Rivera será una de las grandes protagonistas de la gala que dará a conocer los carteles de la Feria de San Isidro en la Plaza de Toros de Las Ventas, la feria taurina más importante del mundo. La hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo recibirá el galardón ‘Juventud y Tauromaquia’ otorgado por Plaza 1 tomando el relevo de Victoria Federica Marichalar, pero además será la imagen de la feria de este año.

La joven de 24 años aparece en el cartel de 2024 vestida por el modisto madrileño Lorenzo Caprile, muy relacionado con la familia por su trabajo de comisario en la exposición ‘La moda en la casa de Alba’ que acoge el Palacio de Liria. A la espera de que se presente este jueves el cartel, Zabala de la Serna adelanta en El Mundo que el traje diseñado por Caprile "es muy torero, como no podía ser de otra manera en alguien en quien confluyen las sangres dinásticas de los Ordóñez, los Dominguín y, obviamente, los Rivera".

Junto a ella y en un segundo plano aparecen Alejandro Talavante además de José María Manzanares y Borja Jiménez, cuya presencia está confirmada en la gala junto a Tana Rivera. En el caso del sevillano, recogerá el premio ‘Hito de la temporada’ a manos de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Tana estará arropada por sus padres y por su tío Cayetano, que vuelve al cartel de San Isidro. Sin embargo, Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo tendrán que verse las caras de nuevo tras la entrevista que el torero ofreció en De viernes y que cayó como un jarro de agua fría sobre la duquesa de Montoro.

Durante su entrevista en el programa de Telecinco, Fran reconoció que quizás no estaban preparados para casarse por lo jóvenes que eran ambos y puso sobre la mesa la batalla judicial por la custodia de su hija con Eugenia. "Inocente no soy, pero culpable único, el tiempo me ha dicho que tampoco. Yo no le tengo rencor a Eugenia, pero como se portó después no estuvo bien y yo sufrí mucho y Cayetana sufrió mucho. Se me despellejó como padre, y Eugenia dio pie a eso", dijo, consciente de dejar en una posición muy comprometida a la hija de la duquesa de Alba.