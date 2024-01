Fran Rivera abre una brecha entre Lourdes Montes y Eugenia Martínez de Irujo

Eugenia Martínez de Irujo fue una de las grandes protagonistas en la inauguración de la 29ª edición de la Semana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF) que se celebra en Sevilla. La hija de la duquesa de Alba recibió el premio al reconocimiento del legado familiar a manos de la infanta Elena, madrina este año.

Acompañada por su marido, Narcís Rebollo, Eugenia se mostró muy feliz por el reconocimiento que también recibió su madre hace 10 años: "Es la que me ha inculcado todo este amor, no tanto por el flamenco, por lo nuestro". Una cita especial para la diseñadora de joyas que, sin embargo, se vio empañada por las nuevas rencillas con su exmarido Fran Rivera por la entrevista que ofreció en De viernes.

Narcís Rebollo y Eugenia Martínez de Irujo

Se esperaba la presencia de Eugenia Martínez de Irujo en el desfile de Lourdes Montes, mujer de Rivera y con la que siempre ha tenido una excelente relación, pero a pesar de haber estado presente todo el día en el Palacio de Congresos y Exposiciones Sevilla, decidió marcharse. Ni Eugenia ni Narciso se encontraban entre el público, donde se pudo ver en primera fila a Fran Rivera y su hija Tana Rivera. Una situación muy diferente a la de 2023, donde incluso todos se abrazaron y compartieron confidencias y bromas haciendo alarde de su buena relación para apoyar a Lourdes.

Lo cierto es que Fran Rivera ha vuelto a abrir una brecha en una relación familiar que nadie se esperaba. Durante su entrevista en el programa de Telecinco reconoció que quizás no estaban preparados para casarse por lo jóvenes que eran ambos y puso sobre la mesa la batalla judicial por la custodia de su hija con la duquesa de Montoro.

"Inocente no soy, pero culpable único, el tiempo me ha dicho que tampoco. Yo no le tengo rencor a Eugenia, pero como se portó después no estuvo bien y yo sufrí mucho y Cayetana sufrió mucho. Se me despellejó como padre, y Eugenia dio pie a eso", dijo, consciente de dejar en una posición muy comprometida a la hija de la duquesa de Alba.