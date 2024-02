La infernal vida de Priscilla, la mujer a la que Elvis Presley nunca olvidó

La vida de quien fue llamado "el rey del rock and roll" se ha reflejado en muchos documentales, series de televisión, algunas películas. Y ahora se estrena el 14 de febrero en España (casualmente el día de San Valentín, patrón de los enamorados) la cinta titulada Priscilla, que ya en otros países se exhibió a partir del último mes de octubre. La ha dirigido la muy acreditada Sofía Coppola basándose en el libro autobiográfico de quien responde al título del filme: la propia esposa del cantante, de soltera Priscilla Beaulieu. Se publicó Elvis y yo en 1985. En el filme se refleja el punto de vista de ella sobre quien fue su marido, cuando en otros su contenido no contiene esas confesiones íntimas. De lo que no hay duda es que Priscilla fue una mujer desdichada en su matrimonio, pese a que estaba muy enamorada del rockero.

Priscilla se exhibió a concurso en el ultimo festival de Venecia y a su protagonista, la joven Cailee Spaeny, le concedieron el premio Volpi a la mejor actriz de ese certamen. El papel de Elvis cayó en manos de Jacob Elordi, una vez que se desechó a otros aspirantes, entre ellos Justin Bieber. La película tiene un fondo romántico pero defraudará posiblemente a los "fans" del ídolo norteamericano, por la sencilla razón que la banda sonora no contiene canción alguna de Elvis. ¿La causa? Que los productores no consiguieron llegar a un acuerdo con quien tiene los derechos para el uso de su discografía, la "Elvis Presley Enterprise". En resumen: "Priscilla" no es exactamente un "bio-pic" sobre el cantante, siendo su argumento centrado en su relación sentimental con quien su única esposa, a la que mucho quiso, por encima de los centenares de mujeres que pasaron por su aventurera vida. No obstante se escuchan otras piezas musicales, algunas que no sonaban en la época que refleja el filme, entre ellas "Baby, I love you", de Los Ramones, la conocidísima "Venus", creación de Frankie Avalon y también piezas de los años 60 sobre todo de Ray Charles, Quincy Jones, Alice Coltrane y los Righteous.

Elvis Presley hizo el servicio militar en Alemania. Conoció a Priscilla Ann Beaulieu Wagner durante una fiesta en la localidad de Wiesbaden. Le llevaba diez años de diferencia, ella con sólo catorce. Fue un "flechazo" en toda regla. Hija de un oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Los padres de Priscilla se opusieron desde un primer momento al noviazgo con Elvis, que tuvo una duración ¡de siete años y medio! Pero éste, insistente, logró, bajo la promesa de que se casaría con ella cuando fuera mayor de edad, que autorizaran sus relaciones sentimentales. De esa manera Priscilla pudo irse con él para convivir bajo el techo de Graceland, su mansión situada en Memphis. La boda tuvo lugar el 1 de mayo 1967. Un año más tarde tuvieron a su única hija, Lisa Marie (fallecida hace ahora un año, en enero de 2023). Pero no todo fueron días de miel para la pareja, que se separó en 1972 consiguiendo el divorcio un año más tarde, mes de octubre.

Priscilla, la película de Sofía Coppola | Cordon Press

Hay que decir que el cantante fue muy generoso a la hora de beneficiar a su ex, con setecientos veinticinco mil dólares en efectivo, un cinco por ciento de las ganancias de sus discos y películas, además de los gastos derivados de la educación y manutención de su hija, a la que podía seguir viendo cuando quisiera.

Priscilla contó así, en 1973, lo que fue su matrimonio: "Ya nuestra luna de miel fue un completo infierno. Elvis estaba siempre rodeado de admiradoras. A él le encantaba la fama y el dinero. Terminado el viaje de novios, él no dejó de desplazarse continuamente para cumplir sus contratos como cantante y actor cinematográfico. Y yo, a su lado, me convertí en sólo un objeto". Con veintinueve años, Priscilla tomó la ingrata decisión de dejarlo, muy a su pesar.

Hay un dato que se ignora en muchas de las biografías de Elvis y es que cuando Priscilla desapareció de su vida, aunque seguían en contacto y así sucedió hasta la muerte del ídolo, pues él la recordaba constantemente al haber sido la mujer que más amó, se fugó con el instructor de kárate de su marido, un tipo llamado Nike Stone. Por su parte, Elvis se encamó con cientos de chicas que como moscas a un panal acudían en torno suyo. La que pudo haber sido su segunda esposa fue una miss llamada Linda Thompson. Pero Presley continuaba echando de menos a Priscilla y nunca más quiso casarse, hasta su desgraciado final el 16 de agosto de 1977, ya abotargado, obeso, caricatura del que había sido "el rey del rock and roll", a merced de las drogas que tomaba a todas horas.

Priscilla decidió a partir de 1983 iniciar su carrera artística, consistente en presentar algunos programas de televisión, eventos, debutando también como actriz en series para la pequeña pantalla e incluso participando en películas con papeles episódicos. Su actividad en esos terrenos fue más bien irrelevante, pero la contrataban sin duda por estas razones: era atractiva, fotogénica y sobre todo llevaba un apellido importantísimo en el mundo de la farándula; ser la ex de Elvis Presley, el más carismático de los cantantes, la había convertido en un seguro de vida, generando millones a espuertas. Retirada del espectáculo, ha seguido disfrutando de una fortuna, toda vez que administraba primero la herencia de su hija y luego sus propios derechos adquiridos porque así, como dijimos, se los legó Elvis al divorciarse.

En cuanto a su vida íntima, desde 1984 hasta 2006 convivió con un tipo llamado Marco Garibaldi. En 1987 tuvieron un hijo, Navarone. Nunca pudo Priscilla olvidar a Elvis: "Me fui de su lado no porque no lo quisiera. Era mi gran amor, pero su estilo de vida era demasiado para mí".