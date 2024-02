Pareja sorpresa: Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, a besos en plena calle

En medio del complicado momento personal y profesional que vive Carlo Costanzia tras su controvertida entrevista en el programa De Viernes con la que provocó un verdadero tsunami en su familia, la revista Semana adelanta la portada de la revista de este miércoles en la que desvela que el joven está enamorado de uno de los rostros más conocidos de la televisión: Alejandra Rubio.

En estas últimas semanas la hija de Terelu Campos se había convertido en una de las defensoras del modelo y actor en los platós de televisión, alegando que el hijo de Mar Flores ya ha pagado por sus errores y ahora es un hombre nuevo. Esta buena sintonía entre ambos habría provocado un encuentro que ahora se ha convertido en una bonita historia de amor. Pues como bien indica la citada publicación, la pareja ya no esconde su amor y presume de felicidad besándose en plena calle como cualquier otra pareja de enamorados.

A pesar de la sorprendente noticia, Alejandra Rubio ha querido dejar claro que esta es una relación que apenas está comenzando y a la que todavía no quiere poner etiquetas.

El programa TardeAr ha hablado con la joven quien ha explicado que Carlo "no" es su novio ya que, por el momento, se están conociendo. Nerviosa por el revuelo que ha creado esta nueva relación, Alejandra está ilusionada con esta nueva ilusión que ha pasado a convertirse en la revelación sorpresa de la temporada.

"Me ha pedido que le mande la portada. A Alejandra le ha pillado por sorpresa, no sabía que les estaban fotografiando", ha explicado la periodista Leticia Requejo en el programa de Telecinco. "Lo que Alejandra me pide es que quiere dejar claro que Carlo, a día de hoy, no es su novio. Se están conociendo. A pesar de que yo la he visto un poco nerviosa y alterada, he visto a una chica ilusionada. Además, me ha pedido que por favor le mande la portada porque quiere cotillear igual que nosotros".