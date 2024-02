La Inteligencia Artificial hace de las suyas también con la Familia Real. Una imagen de la princesa Leonor inicialmente atribuida a la fotógrafa Annie Leibovitz, que recientemente fotografió a sus padres los Reyes, está dando mucho de qué hablar, tal y como mostró el programa Fiesta de Emma García.

La imagen en blanco y negro muestra a una sensual Leonor de Borbón con el pelo revuelto y recogido, jersey de cuello alto pero sin perder un poco de su elegancia. La fotografía, sin embargo, no fue tomada el pasado 7 de febrero, cuando Leibovitz estuvo en España. La imagen llegó a la revista Semana y se apuntó en principio a que se trataba de una fotografía de la prestigiosa artista.

Imagen modificada de Leonor | Telecinco

No obstante, y tras un análisis de la supuesta fotografía, se ha llegado a la conclusión de que ésta no es en absoluto real y de que se trata de una modificación a partir de otra imagen de una modelo rubia. El estilo de la imagen casa con el de la célebre fotógrafa que ha retratado a tantos y tantos famosos, incluyendo a Casas Reales de todo el mundo, está ahí, pero no se trata de una obra auténtica.

Tal y como relató en el programa Jaime Rodríguez, "aparentemente para todos es Leonor, pero todo está hecho por Inteligencia Artificial. El problema de esto, que tenemos que denunciar, es que llega un momento en el que posiblemente muchos de los espectadores que nos estén viendo sean incapaces de reconocer quién es la persona de verdad’’.

Leonor, ajena a todo esto, sigue avanzando con su formación en la Escuela Militar de Zaragoza, que la mantiene alejada de Zarzuela pero con la que la futura Reina repite paso a paso la impartida a su padre y actual rey, Felipe VI.