Eugenia Martínez de Irujo tuvo que ir hace unos días a un centro hospitalario en Madrid tras sufrir un accidente doméstico.. Por eso se le pudo ver con la mano derecha vendada.

"Me he caído y me he rajado la mano entera, me han tenido que dar unos puntos y me duele". Así lo comentó a los reporteros que le vieron a la salida de la clínica donde casualmente se encuentra Belén Corsini, mujer de su sobrino Carlos, a su vez segundo hijo de su hermano Carlos, el actual duque de Alba, que acaban de ser padres por primera vez.

Parece ser que, al no encontrarse bien a causa del accidente, Eugenia ha tenido que alterar sus planes. Será en unos días cuando esté más recuperada que conocerá al pequeño Carlos, el nuevo nieto de su hermano mayor, que ya es el tercero.

Su hijo mayor, Fernando, y su mujer Sofía Palazuelo, son padres de dos niñas, Rosario, y Sofía, que en la actualidad tienen 3 años y medio la mayor y año y medio la pequeña.