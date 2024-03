Lara Álvarez, serena e ilusionada tras abandonar Telecinco

Lara Álvarez ha sido elegida, una vez más, como imagen para la nueva colección de verano de la firma de zapatos y bolsos Carmela. La presentadora, que hace unos meses dejó Mediaset, se encuentra -según contó- en un momento muy especial, y así lo explicó. "Estoy muy serena escuchando muchas propuestas que me están llegando de televisión, que ni me podía imaginar, y sintiéndome muy afortunada de poder elegir. Este cambio que decidí fue porque los intereses de evolución por parte de mi cadena y los míos no iban en la misma línea, y consideré que era un momento de cambio y apostar por nuevos proyectos".

"Me encanta el entretenimiento, la comunicación, el formar parte de la vida de la gente. Soy periodista de vocación y eso no me lo puede quitar nadie, pero estoy descubriendo otras maneras de dejar esa semilla en mi camino, como por ejemplo la docencia, y también estoy descubriendo muchos talentos. Formo parte de un curso que se llama radiofonic desde hace un año. Tengo que decir que tengo muy buena relación con Mediaset, y después de 10 años es una satisfacción enorme. Ahora mismo estoy apostando por mí y por lo que creo, hay veces que me ha dado vértigo, pero hay que seguir, crecer y aceptar nuevos retos. No puedo decir todavía lo que tardaré en volver, pero será pronto".

Con Carlos Pérez Gimeno | Archivo

En el transcurso de la entrevista también hablamos del amor. "Siempre hay tiempo para ello, y es muy importante , además nunca estoy cerrada al amor. Ahora han venido mis padres. El amor se que llegará, y también estoy descubriendo muchos tipos de amor. Tengo 37 años, y estoy muy bien, en un tiempo no descarto tener hijos porque ser madre es algo que me gustaría vivir, pero esa decisión ahora mismo tendría que meditarla. Si llegase una persona a mi vida, me gustaría que me sorprendiera, al igual que me está sorprendiendo la vida. Estoy abierta a las sorpresas". Así se despidió.