La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha tratado los más variados temas de la actualidad social con Isabel González, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno. El vídeo publicado por The Sun y TMZ que muestra, presuntamente, a los príncipes de Cambridge y en el que se ve a Kate Middleton en movimiento por primera vez en meses, sigue generando polémica.

Y es que mientras algunos consideran que sí es Kate, otros no. Federico Jiménez Losantos considera que no lo es, basándose en "dos cosas fundamentales": "En el video parece ella en la foto no es ella. Puede haber una persona muy parecida. Y si es ella tiene que ingresarse porque no pesa treinta kilos y es una mujer muy alta", dijo en esRadio subrayando sus problemas de salud.

Una "cuestión de fe", el pensar que Kate Middleton es la mujer del vídeo, y que se basa en obviar algunos detalles del vídeo. Al margen de los adornos navideños de las cabañas en pleno mes de marzo, o las declaraciones del comerciante que les atendió en la tienda y que asegura que era ella, "llama la atención -dijo Beatriz Cortázar- que siendo Kate y William nadie se levante de las mesas y se gire".

Lo que lleva a otro detalle sutil en el vídeo señalado por Jiménez Losantos: "Él no la mira en ningún momento". Lo que contribuye al aspecto "fantasmal" del asunto. Si a ello se añade que, si se busca la fotografía y se palican os filtros como se ha hecho, la mujer parece "otra persona" la conclusión es irrefutable para la Casa Rea, definidos por el locutor como unos "cretinos sin control"l: "Tienen que acabar con todo esto".