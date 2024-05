Preocupación por el estado de salud de Gloria Camila tras su operación de pecho: "No responde"

Gloria Camila Ortega anunció a principios de marzo que volvería a pasar por quirófano para "rediseñar" su escote tras no quedar contenta con una antigua operación de aumento de pecho. Sin embargo, la hija de José Ortega Cano está teniendo problemas con su recuperación y ha decidido retirarse de la vida pública para descansar, despertando así la curiosidad y preocupación de sus seguidores.

La joven no acudió a la corrida de su padre el pasado sábado en Villanueva de la Fuente (Ciudad Real) con motivo de su 50º aniversario como torero y no contesta a los mensajes de los periodistas que se interesan por su recuperación. Tal y como explicó Carlos Pérez Gimeno en la crónica rosa de Es la mañana, "está hospitalizada y le han tenido que hacer una intervención pero no responde a los mensajes porque tanto Paloma Barrientos como yo hemos intentado ponernos en contacto con ella y nada". Barrientos recordó que Ortega Cano confirmó que la operación había salido bien y está "tranquilo".

El motivo de su malestar es la mala colocación de las prótesis mamarias algo sorprendente hoy en día según Federico Jiménez Losantos, ya que hay "clínicas muy buenas hoy en día" que no son las que publicitan las influencers en Instagram. "Es una mala gestión del asunto. Si es simplemente que te lo hicieron mal o fuiste a uno barato o te dijeron que te lo hacían gratis y luego lo cuentas, error. En España hay muy buenos cirujanos estéticos".

Para Barrientos "es muy arriesgado que diga que es un error médico": "Si es un error médico no lo pongas en las redes sociales y vete a un juzgado. Pero es que ella es muy discreta. No es una persona que tenga que llamar la atención en las redes", añadió Barrientos.