Gloria Camila denuncia el acoso telefónico de una extrabajadora de Telecinco

Gloria Camila Ortega viene denunciando desde hace tiempo el acoso telefónico al que está siendo sometida por parte de una persona cuya identidad se desconoce. La hija de Ortega Cano recibe llamadas de madrugada y muy temprano por la mañana de un número oculto que siempre termina colgando.

Según ella, siempre se escuchan "susurros y risas antes de colgar", por lo que cansada de las llamadas, se planteó emprender acciones legales para poner fin al acoso. Sin embargo, en la última llamada la bromista en cuestión cometió un error y después de llamar con número oculto, repitió la llamada, esta vez sin esconder su teléfono. Gloria corrió a pedir explicaciones pero al no recibir respuesta, comenzó a sospechar. "Si tú te has equivocado al llamar, pues lo coges y lo dices, no evitas la llamada" .

La joven asegura que se trata de una extrabajadora de Telecinco que conserva su teléfono móvil después de haber tratado con ella en diversos programas de la cadena. La versión de esta mujer, cuya identidad no ha querido desvelar Gloria, es que no es ella la culpable de las llamadas pero la hija de Ortega Cano no se lo cree.

"Qué casualidad que me llamen con número oculto y pocos minutos después me llame ella", apuntó Gloria Camila en Instagram contando la historia a sus seguidores. La chica en cuestión insiste en que la llamó por accidente, pero la influencer, tras sus sospechas, mantiene la esperanza de haber dado con su acosadora y que las llamadas no se vuelvan a producir.