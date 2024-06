Los 15 años de pasión de Viggo Mortensen y Ariadna Gil

Viggo Mortensen ha desarrollado una intensa promoción de su película Hasta el fin del mundo durante recientes semanas, compareciendo en los principales medios informativos españoles. Pareja de la actriz catalana Ariadna Gil desde hace quince años, después de que ambos rompieran con sus respectivos matrimonios. En el de ella siendo madre de dos hijos, en el de él, padre de uno. Ambos han triunfado en su profesión y mantienen una vida privada a salvo de cuantos reporteros intenten socavarla. Eso sí: si en la calle se besan, lo que no es la primera vez que lo hacen, y hay algún fotógrafo que capta tan romántico momento, Viggo muestra su lado más tolerante, no así Ariadna.

Viggo y Ariadna se encontraron por primera vez el año 2006 cuando protagonizaron la película Alatriste, basada en el "best- seller" de Arturo Pérez-Reverte. Volvieron a coincidir en otro rodaje, un par de años más tarde, Appaloosa, que dirigió Ed Harris. No está muy claro por qué éste contrató a Ariadna, bien porque le gustó su interpretación en Alatriste o puede que atendiera la sugerencia de Viggo Mortensen para tenerla de pareja, en el filme… y en la vida real. Esa última versión parece es la más probable. Lo cierto es que se enamoraron, decidiendo convivir a partir del año 2009. Viggo dejó su residencia en los Estados Unidos y se afincó en Madrid, en tanto Ariadna Gil rompió con su marido, David Trueba para caer en los brazos del actor de El señor de los anillos.

Viggo tiene un imponente listado de películas en las que ha intervenido. La última, un moderno "western" en el que se ha jugado su prestigio de actor, mas asimismo como un "Juan Palomo" (yo me lo guiso, yo me lo como), afrontando la dirección, producción, guion y autoría de la banda sonora. Ahorró lo suficiente como para afrontar el elevado coste de Hasta el fin del mundo, aunque para lo que suele invertirse en una película, ésta sea muy ajustada en el presupuesto. La crítica la ha recibido con plácemes. No quería Viggo haber sido el actor principal de esa historia, pero el que había previsto, un sueco, se arrepintió. La verdad es que es un cineasta comprometido con un cine social, que a su vez pueda gustar a mucha gente y dé réditos en taquilla. El argumento de Hasta el fin del mundo retrata una sociedad del estado de Nevada, hacia 1860, donde reinaba la violencia y la corrupción.

Hay en la filmografía de Viggo Mortensen muy interesantes títulos entre los que citamos, para no hacer demasiado extensiva la lista, Green Book y El señor de los anillos, en el personaje de Aragorn. Tanto le gustó cabalgar sobre el caballo que montaba que, al finalizar el rodaje, lo adquirió para su provecho. Entre 1987, durante un decenio, estuvo casado con la escritora y compositora norteamericana Exene Cervenka, padres de un hijo, Henry Blake, hoy con treinta y seis años. Viggo ha tenido una vida muy activa, recorriendo distintos países, donde primero por razones familiares, luego profesionales y por gusto propio, fijó su estancia en lugares muy variados. Y en Madrid, a partir de 2009, cuando apostó por convivir junto a Ariadna Gil, encontró una plácida existencia en Madrid. Residen en un apartamento muy céntrico a espaldas de la Gran Vía.

Viggo Mortensen y Ariadna Gil

Ariadna Gil cuenta cincuenta y cinco años en la actualidad, barcelonesa de nacimiento, diez menos que Viggo. Está considerada una de las más importantes actrices de su generación, desde que debutara a las órdenes de Bigas Luna en Lola. Entre su abundante filmografía, les recordamos algunos de sus títulos más reconocidos: Amo tu cama rica, Belle Époque, Libertarias, El embrujo de Shanghai, Soldados de Salamina…La última cinta en la que ha figurado es Calladita y su papel en esta comedia dramática es el de una adinerada señora, dueña de una villa en la Costa Brava, personaje burgués que regenta una sala de arte. Anecdóticamente, este filme se ha financiado con criptomonedas. A Ariadna le espera otro rodaje con el director Agustín Díaz Yanes y la continuación de una gira teatral con la obra Hay alguien en el bosque, que aborda el drama de las mujeres que fueron violadas en el transcurso de la guerra en la antigua Yugoslavia. David Trueba, hermano de Fernando, brillante guionista, director y novelista, la dirigió en varias películas. Unidos, tuvieron dos hijos (Violeta, nacida 1997, también actriz, y Leovigildo (Leo) que vino al mundo en 2003). Formaban una simpática pareja, residente en Barcelona. Pero cuando Ariadna comenzó a rodar Appaloosa, fue conquistada de inmediato por Viggo Mortensen.

El escritor Javier Cercas (autor de Soldados de Salamina, la novela que David Trueba llevó a la pantalla) vertió en otra el episodio de la ruptura de este último con su mujer, revelando que el joven realizador cinematográfico se quedó de piedra al verse preterido por un actor norteamericano. Tanto le afectó que Ariadna lo abandonara que en pocos días, de la impresión, se le quedó el pelo blanco. Aquel amor había empezado en 1993 y se apagó en 2008. No obstante, como se dice en casos parecidos entre personas civilizadas, David Trueba no tuvo inconveniente un par de años después de que Ariadna lo dejara por otro, de contar con ella como protagonista de su película Vivir es fácil con los ojos cerrados, fechada en 2011. Rehízo su vida familiar David en tanto Ariadna se radicaba en Madrid junto a Viggo en el barrio de Chueca.

Sobre todo él no tiene inconveniente en pasear por sus alrededores, ir al mercado si se tercia o viajar en "Metro". No es un hombre obsesionado por la fama: al contrario, sencillo y afable. Habla varios idiomas, domina el español porque vivió un tiempo en Argentina y entre sus otras aficiones, además del cine y su pasión por el equipo de fútbol San Lorenzo de Almagro, escribe poesías, pinta, compone canciones y fotografía cuanto le atrae. Ariadna, tiene más genio que él, acaso sea algo tímida y no demuestre por la calle la misma simpatía de su compañero. Pero el caso es que, mantengan más o menos discretamente su vida, forman una estupenda pareja.