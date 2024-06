Sorpresa en el clan Pantoja: Anabel está embarazada de cuatro meses

La revista Lecturas adelanta la edición de su revista para dar una inesperada noticia: Anabel Pantoja está embarazada de cuatro meses. Ella misma confiesa a la revista que va a ser madre con su novio David Rodríguez y devela que el próximo invierno cumplirán "su gran sueño". La sobrina de Isabel Pantoja desvela a la citada revista sus miedos y las reacciones de su familia ante esta inesperada noticia.

"Cumplo el sueño de tener una familia", dice, mostrando en el reportaje su incipiente barriguita y apenas unas semanas después de hacer frente a rumores de infidelidad por parte de su pareja. Ahora, con todo aquello olvidado, la pareja da la buena noticia: "Estoy de cuatro meses, ya hemos pasado los meses de seguridad, tenía miedo. Ahora que el doctor me ha dicho que todo está perfecto, estoy mucho más tranquila. Al principio te asustas y no quieres ilusionarte por si no sale bien", explica la influencer sobre el motivo por el que han tardado "tanto" en dar la noticia.

Anabel siempre ha demostrado que tiene buena mano con los niños, tanto con las hijas de su primo Kiko Rivera como con el hijo de Isa Pantoja. Durante estos años les ha consentido y siempre que puede se escapa para estar junto a ellos. Ahora es ella la que pronto recibirá a su primer hijo cumpliendo así el sueño de ser madre: "Estábamos buscando el bebé hace tiempo. El año pasado, en octubre, me quedé embarazada pero no pudo seguir adelante, fue de muy poco tiempo. Fue un palo".