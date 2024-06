Tamara Falcó ya forma parte del "fango": opina sobre la imputación de Begoña Gómez

Si hasta ahora había mantenido silencio sobre temas políticos, Tamara Falcó se ha mostrado indignada con la estrategia de Pedro Sánchez de pasear a su mujer por los mítines y victimizarse ante los españoles por la investigación de Begoña Gómez por dos presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencia.

La marquesa de Griñón no suele tener por costumbre hablar de cuestiones políticas, pero esta vez ha dado la sorpresa y ha querido dar su opinión sobre la imputación de Begoña Gómez en "El Hormiguero" junto a Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo y Pablo Motos.

Mientras el presidente del Gobierno acusa directamente a los jueces Tamara Falcó se ha mostrado tajante: "Me ha parecido terrible, deleznable, que diga que esto es culpa de los jueces y que son ellos los que le persiguen porque hay elecciones el domingo". Tamara no ha dudado en dar la cara por los magistrados encargados del caso: "Y lo cierto es que han salido los jueces diciendo no, señor, no tiene nada que ver el poder político con el judicial... Y nosotros hemos llamado a su mujer porque hay que investigarla". Añadiendo: "El sistema judicial de nuestro país funciona y los jueces siempre han demostrado que pueden hacer las cosas bien".

Criada con el ministro socialista Miguel Boyer (a quién llamaba cariñosamente Tito Miguel) ha comparado a Pedro Sánchez con Trump: "Eso creo que eso es parte de su discurso para hacer entender que es una caza de brujas, como lo que hace Trump, pero es que no es verdad".