Garlochí de Isabel Pantoja puede ser la canción del verano (a falta de Georgie Dann)

La Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico ha contado con Isabel González, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno para abordar toda la actualidad social del momento.

El pasado fin de semana se celebró la "Fiesta de la cadera" de Joaquín Torres, en la que hubo numerosos invitados, entre ellos Isabel González y Dani Carande, que tuvieron la ocasión de compartir conversación con el actor William Levy. El actor no quiere hacer declaraciones sobre el conflicto sobre su vida privada que tiene con su mujer. Confesó que su situación familiar está en vías de organización y que sus hijos están viviendo con él.

Durante el fin de semana hemos tenido un nuevo capítulo dentro del universo Pantoja. En esta ocasión ha sido Dulce, la mediática niñera que hizo de su crítica a Isabel Pantoja el argumento del programa. Dulce no contó nada nuevo, contó lo de siempre: llegó, lloró y denunció porque no tiene sus objetos personales y nadie se los devuelve. Federico Jiménez Losantos ha recordado las palabras de Dulce "cuando éramos una familia de tres" (por Isabel Pantoja, Chabelita y la propia Dulce). Y es que en torno a Isabel Pantoja se puede hacer una enciclopedia de casos complicados porque los ha tenido todos.

Isabel Pantoja, que ha actuado en Almería este fin de semana, donde utilizó una canción de Juan Gabriel para sus cuatro nietos al interpretar "Hasta que se apague el sol" escrita por Juan Gabriel, cuando la artista hizo callar a toda la plaza de toros con un conmovedor mensaje: "Esta canción va dedicada a mis cuatro, no hace falta que diga nada más, a mis cuatro". También ha demostrado en Instagram el cariño que le tiene a su sobrina con una foto en la que la cantante acaricia la barriga de su sobrina. Estando Anabel Pantoja en un concierto, no podía faltar la canción y el baile de Garlochí. Como ha señalado el director que Es la Mañana, a falta de Georgie Dann, Garlochí puede ser la canción del verano.

Fran Redondo, nieto de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar, la ha liado con una publicación en Tik Tok donde no se le ha ocurrido otra cosa que publicar una foto sobre una cama de bolsas de basura negras y un texto: "Cómo la gente piensa que nos ha dejado mi abuelo". Lo primero que llama la atención es que habla como si Julián Muñoz hubiera fallecido y lo segundo, es que le han llamado la atención por esa imagen. ¿Su respuesta? Reírse de los que le critican y preguntarse por qué la gente no tiene humor. Para Jiménez Losantos, no es un asunto para tomárselo a broma puesto que robaron el dinero, se les pilló, no han devuelto la pasta ni la van a devolver.

Tras varios meses en silencio, Kate Middleton ha escrito una carta a la Guardia Irlandesa para "disculparse" por no poder estar en un acto militar celebrado en Londres, donde les traslada "el orgullo y honor" que supone para ella ostentar ese cargo y la tristeza de no poder estar en el próximo desfile "Trooping the Colour". Lo poco que sabemos de ella, lo sabemos con cuentagotas. Como ha comentado Jiménez Losantos, lo importante es que la dejen tranquila, y que se vaya recuperando.