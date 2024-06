Mari Cielo Pajares escenifica la reconciliación con su padre en la presentación de su libro

Mari Cielo Pajares vuelve a la actualidad con la publicación de su cuarta novela, Óleo, que vio la luz el pasado mes de abril y que presentó el pasado lunes en el restaurante Leaves de Madrid rodeada de amigos como Santiago Segura, Marlene Mourreau o Yola Berrocal. Tampoco se perdió el acto su padre, Andrés Pajares, con el que parece haberse reconciliado después de unos años de duros ataques públicos.

El actor ocupó un hueco especial en la mesa junto a su hija durante la presentación, escenificando una reconciliación que deja claro que sus problemas familiares han quedado atrás. Mari Cielo continúa su andadura en el mundo editorial tras su etapa como creadora de contenido en OnlyFans, la web de pago de contenido para adultos que, tal y como ella misma ha confesado, le salvó la vida durante la pandemia.

Ahora mismo pasa por un buen momento personal de la mano del artista islandés Heidar Arnason, con el que lleva dos años viviendo y con el que siente que ha formado una familia con los tres hijos de éste. En 2021 se separó de su anterior pareja después de pasar por uno de los momentos más traumáticos de su vida: el atropello en el que se rompió el cráneo y el pubis y que le dejó algunas secuelas.

Tras el accidente, salió a la luz que la relación su padre no pasaba por su mejor momento. "Me rompí el cráneo y el pubis, estaba en la UCI y mi padre no vino. Me dijo que no se encontraba bien de salud, por su espalda, pero en el tiempo que estuve en el hospital se fue de vacaciones a Marruecos. No me lo esperaba que no fuera a venir, bueno si me lo esperaba pero no me lo quería creer…", dijo emocionada entonces en una entrevista en Sálvame.

Aquellas declaraciones tuvieron respuesta del Andrés Pajares a través de Instagram: "Quisiera agradecer a todas las personas el apoyo recibido por las desafortunadas, patéticas e impresentables palabras de mi hija Mari Cielo en un programa de televisión. Es lamentable que un padre tenga que soportar esto. Espero que sea por su estado de salud mental. La deseo que se mejore y no haga más el ridículo. De nuevo gracias amigos por vuestro cariño", sentenció. Parece que tres años después, la relación padre e hija ha vuelto a la normalidad.