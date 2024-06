Íñigo Onieva, un pecho-lobo de celebración en Ibiza

El marqués de Griñón (consorte) se ha escapado a Ibiza este fin de semana para celebrar su cumpleaños y Diez Minutos le saca en su portada para demostrar lo bien que se lo ha pasado. Y lo poco que se ha escondido, teniendo en cuenta que la isla es territorio paparazzi. No ha trascendido cómo terminó la juerga.

En las imágenes, vemos a Íñigo en plan pecho-lobo disfrutando de un día de playa con sus amigos. Llegó a Ibiza el domingo 9 de junio a las 14 horas, alquiló un coche, se fue a comer con su hermana, Alejandra Onieva, y después se desplazó a la Cala Molí, en la que caminó con dificultad por las rocas y refrescó su cuerpo serrano. Y peludo, porque destaca Diez Minutos que Íñigo no se depila ni el pecho ni la piernas.

Dos días antes el marido de Tamara había celebrado su aniversario en una barbacoa en la terraza de su casa y después cenando con su mujer en Casa Salesas, el restaurante que acaba de abrir en el centro de Madrid.

David Summers anuncia su boda en Hola

Hola recupera a uno de los personajes más interesantes del panorama musical español y lo eleva a la categoría de portada con el anuncio en exclusiva de su boda. Se trata de David Summers, que rompe la sequía de temas explicando que en julio celebrará su matrimonio con Christine Cambeiro, con la que ya ha firmado los papeles y con la que comparte su vida desde hace años.

Los dos posan para Hola desde nueva casa en Madrid y cuentan a la revista cómo es su historia de amor, que, asegura la publicación, parece "un guión de película".

El cantante de Hombres G y su esposa se conocieron en Nueva York, en el club Copacabana. Él estaba de gira allí y ella acudió a su concierto. Se conocieron, se cayeron bien, se hicieron amigos. Y "a fuego lento" surgió el amor, apuntalado por la música, ya que ella apenas era conocedora de sus canciones. "Me encanta Chris porque no era una fan. Yo nunca me hubiera relacionado con una fan. No por nada, sino porque hubiera sido muy decepcionante para ella darse cuenta de que cuando te bajas del escenario eres una persona normal". David es todo halagos: "Es absolutamente la mujer de mi vida, es un apoyo constante".

El resto, lo veremos en Hola en julio. Una fiesta muy "Old Hollywood" con una Big Band y, por supuesto, actuaciones de los Hombres G.

Ana Obregón disfruta de los primeros pasos de Anita

Semana ha elegido como protagonista para su portada a la reina del cuore. Ana Obregón ha sido fotografiada con la pequeña Anita de la mano paseando por la calle. La niña ya da sus primeros pasos y, aunque aparece pixelada, sabemos gracias a las fotos que publica su abuela que es idéntica a su padre.

Las dos pasearon por Madrid acompañadas por su niñera y, algo poco habitual, destaca Semana, porque Ana no sale de casa si no es por algún motivo relacionado con el trabajo.

Jesulín y María José celebran el cumpleaños de su hijo

Semana y Diez Minutos destacan que la familia Janeiro se ha reunido para celebrar el segundo aniversario de Hugo, su hijo pequeño. El matrimonio vive su mejor momento. Sus hijos mayores están criados, el bebé les da alegría, María José está mejor de sus problemas con la fibromialgia y la ausencia de Belén Estaban en los medios de gran audiencia ha traído paz a sus vidas.

El matrimonio agasajó a su familia en un restaurante de El Puerto de Santa María, Cádiz, y a la cita no faltaron la abuela Carmen Bazán, los padres de María José y los hermanos de ambos.

Irene Urdangarín, sorprendida por su familia

Hola, la única revista que dispone de información de primera mano sobre Irene Urdangarín, publica esta semana imágenes exclusivas de la celebración sorpresa del 19 cumpleaños de la hija pequeña de la infanta Cristina rodeada de su familia.

Su prima Victoria López-Quesada de Borbón-Dos Sicilias, ahijada de Felipe VI, organizó una cena "sencilla e informal" en casa de sus padres. Pedro López-Quesada es el padrino de Irene.

Hasta su residencia de Puerta de Hierro se desplazaron para acudir a la fiesta las infantas Elena y Cristina, los hijos de ésta Pablo y Miguel, su prima Victoria Federica o la princesa Alexia de Grecia. Y, por supuesto, porque ya está totalmente integrado en la familia, Juan Urquijo, el novio de Irene y hermano de la flamante esposa del Alcalde de Madrid.

Según Hola, Irene adora Madrid y tiene aquí a su novio, pero se mudará en septiembre a Londres porque "ansía estar lejos del foco mediático".

Cóctel de noticias

David y Rocío Flores arropan a Olga Moreno en la muerte de su madre. Los dos acudieron al tanatorio para despedir a Rosa Obrero, fallecida tras varios años enferma de cáncer. Con Olga también estaba su novio, Agustín Etienne, y su exmarido, Antonio David Flores, con el que tiene una hija. La tragedia volvió a reunir, aunque fuera sólo por unos momentos, a esta familia.

La familia Barroso se va de bautizo. Marco, el pequeño de la familia, nieto del empresario Pepe Barroso, ha recibido las aguas bautismales en una ceremonia que ha reunido a sus abuelos, divorciados desde hace siete años. Lo cuenta Hola en exclusiva.

Victoria López-Quesada repite en las páginas de Hola. La joven va camino de convertirse en uno de los rostros más buscados por las páginas del papel couché. No le faltan motivos: es la ahijada de Felipe VI y se casa el próximo 31 de agosto en la que promete ser la boda del verano. El otro día acudió a la ópera con su futuro marido.

Sofía Mazagatos, la imagen de la felicidad. Hola retrata a la que fuera Miss España paseando con sus hijas. La modelo mantiene una relación estable con el empresario Tito Pajares y dio a luz a su segunda hija el pasado 15 de diciembre tras varios años intentando quedarse embarazada.

Hola y las bodas. El duque de Westminster se ha casado con su novia, Olivia Henson, en la campiña inglesa, y aunque era el acontecimiento social más esperado por los british, se ha quedado en un acto con poco lustre en el que ni siquiera llamaba la atención el vestido de la novia. Si acaso sus zapatos, marca España.

Joaquín Torres celebra su "fiesta de la cadera" rodeado de sus amigos. El arquitecto, que se está recuperando de una complicada intervención, invitó a famosos y anónimos a su casoplón de Madrid para festejar que se encuentra mucho mejor. Semana publica fotos del momento.