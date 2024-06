El restaurante de Iñigo Onieva crea problemas en el vecindario: "Están indignados"

Felipe VI estuvo ayer presidiendo la Corrida de la Prensa en Las Ventas, donde compartió Palco Real con la presidenta Isabel Díaz Ayuso y con María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. A Federico Jiménez Losantos le sorprende que María Rey no se haya manifestado todavía sobre los insultos del presidente del Gobierno a los periodistas. Cabe destacar que los toreros brindaron un toro a Felipe VI "por la monarquía y a la cultura de la tauromaquia".

En palco también estuvo Francisco Rivera Ordóñez, en calidad de asesor taurino en la plaza con motivo del 40 aniversario de la muerte de Francisco Rivera "Paquirri" en Pozoblanco y, además, da la casualidad que tanto su padre, Paquirri, como su abuelo Antonio Ordóñez como su bisabuelo, que había toreado para Alfonso XIII, torearon en la Corrida de la Prensa. Para Rivera, que se haya suspendido la corrida Goyesca por la seguridad de la plaza , ha sido un palo tremendo.

Los vecinos de la zona de Salesas "están indignados" quejándose de las basuras que hay desde que está el restaurante de Iñigo Onieva, aunque otros afirman que las basuras ya estaban de antes. Lo que está claro es que el restaurante ha tenido muchas críticas quizás por ser un restaurante muy aspiracional, un Tinder sin móvil, decorado con un rollo aristorrancio que queda muy cool, perfecto para el postureo donde a la gente quizás no le importa que "le claven" por cenar.

Otro de los temas de la Crónica Rosa ha sido el embarazo de Anabel Pantoja. Isa Pi está dolida y ha admitido que no le gustaría en absoluto que su madre,

Isabel Pantoja, tuviera un trato de favor con el hijo de Anabel, a diferencia del

resto de sus nietos: "Me jodería y me dolería, sobre todo por mi hijo, que mi

madre ejerza más como abuela que con el resto de sus nietos". Para Federico Jiménez Losantos esto tiene que ver con la relación que tiene con las personas. ¿Por qué Isabel Pantoja no ha tenido ningún problema con el hijo de Jessica Bueno? Por que no ha tenido ningún conflicto Jessica no ha salido a decir nada y tiene una relación normal.

Nuestras colaboradoras han opinado que cada vez que Isa Pi va a un plató es para hablar mal de su madre. Jiménez Losantos creía que la situación se podía haber arreglado cuando le dio el jamacuco a Paquirrín y ella va directamente al hospital y él la echa por llamar a la madre y contarle cómo está. Al final Isa Pi ha acabado siendo otro Paquirrín, que no tiene remedio.

Comunión de los Globalia, donde en la invitación de la niña han puesto un número de cuenta para regalar un poni a la niña, que se va a celebrar en la Borda del Mentidero donde actuarán Juan Peña y Los del Rio. ¿Irá el matrimonio Sánchez? Como ha dicho Jiménez Losantos "les has dado 1200 millones, ya total, persónate. ¿Habrá puesto dinero? Lo que no sabemos es de que cuenta y de qué país".