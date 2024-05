Tamara Falcó: "Iñigo y yo formamos un buen equipo"

Tamara Falcó está viviendo una de las mejores etapas de su vida junto a su marido Iñigo Onieva. Así me lo aseguró en el transcurso de la conversación telefónica que mantuvimos. La marquesa de Griñón no para de trabajar y siempre está liada con haciendo mil planes.

"Iñigo está muy contento con su nuevo trabajo en Casa Salesas. Está muy divertido y se come muy bien, además tengo que decirte que mi marido es muy familiar", me comentó sobre el nuevo negocio de su marido. "Es cierto, como he dicho en la entrevista a Javier Cid, que estoy en Fertilitas para intentar ampliar la familia. Es un estudio muy exhaustivo lo que están haciendo y a partir de ahí lo que venga. Si no es así, tampoco me preocupa. Estoy muy tranquila y para mí el matrimonio es lo principal. Estamos muy unidos." Así lo explicó.

La entrevista que duró 50 minutos se hizo en el Kia que tiene Tamara, por ser la imagen de esa marca de coches, se fueron a Torrelodones, se perdieron tres veces y lo único que pidió fue cambiar las fotos de Jacinta, la perra, y escoger la mejores.

Tamara Falcó y Carlos Pérez Gimeno

