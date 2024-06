Eva González: "Sí estuviera con alguien no me escondería"

En un encuentro con los medios, Eva González contó lo bien que se encuentra y lo mucho que disfruta en el programa La Voz. "En breve comenzarán las grabaciones, y lo vivo con intensidad. Parece mentira lo deprisa que pasa el tiempo, llevo 20 años trabajando en televisión, era muy jovencita, tenía 21 años".

Durante el transcurso de la entrevista comentó que se encuentra tranquila gracias al apoyo de su familia y que, en cuanto puede, se escapa a su tierra: "En cuanto puedo me gusta mucho irme a mi tierra, aunque este año he ido poco a la feria porque cada vez está más masificada, aunque mis amigas me dicen entre risas: " Te vas a perder una fiesta" y la verdad es que me pongo el traje de flamenca, un volante y que me quiten lo bailao".

Asimismo ha confesado que tiene ganas de irse de vacaciones aunque empieza a grabar en agosto. "Tengo ganas de irme unos días de vacaciones con mi hijo, a la playa, y no lejos, esos viajes largos ya lo he hecho y también por trabajo a playas paradisíacas. Prefiero estar más cerca y tranquila, hacer lo básico para no complicarme la vida".

A la pregunta sobre qué pasaría si dentro de unos años su hijo le dijese que quiere ser torero, Eva confesó que "es consciente que su padre es torero "y a ninguno de los dos nos gustaría que el crío lo fuera, por todo lo que implica. Él tiene que encontrar su camino. Criar a un hijo es muy difícil, yo me volví muy miedica, ahora que con la edad que ya tiene, esos agobios ya me los estoy quitando. Antes de tener un hijo eres un tipo de mujer y después eres otro. Hay que asimilarlo y llorarlo".

Eva no tiene pareja, y así de clara fue su respuesta cuando se lo pregunté. "Estoy con mucha paz mental, mucho sosiego, y dando gracias a la vida por lo que tengo. Con Cayetano me llevo bien, tenemos a nuestro hijo, y si llegase a mi vida alguien no lo escondería, nunca lo he hecho, es más siempre os lo he contado".