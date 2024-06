La relación sorpresa de Marta Riesco con un concursante de 'La Voz'

Marta Riesco vuelve a sonreír en el amor después de su tormentosa relación con Antonio David Flores. Ahora que está de actualidad gracias a su incorporación como reportera de Ni que fuéramos shhh, la periodista ha anunciado que su corazón está ocupado con unas bonitas fotografías publicadas en Instagram. Su nuevo novio no es otro que Alejandro Caraza, cantante y concursante del talent musical La Voz (Antena 3) en 2023.

Los rumores de que tenía una nueva pareja comenzaron después de que hiciera público un mensaje de una amiga a la que animaba a pensar en su "novio" antes de su entrevista con el equipo del nuevo Sálvame. Aunque ella le restó importancia, lo cierto es que Marta sí esta ilusionada y así se lo ha contado al mundo con una serie de románticas fotografías en las que muestra orgullosa a Alejandro.

La reportera pasó una jornada de barbacoa con un grupo de amigos entre los que se encontraba el cantante, que regaló al grupo unos minutos musicales con su guitarra. "Me lo estoy pasando súper bien y solo deciros que estoy en un buen momento", confesó a sus seguidores.

Tras varios rumores de romance y algunas idas y venidas con varios hombres parece que Marta deja atrás los malos momentos de la mano de Alejandro. Durante su relación con Antonio David, Marta aseguró que estaba "cegada" y sorprendentemente, confirmó que se ha sentido identificada con otras de sus exparejas como Rocío Carrasco. Cabe recordar que Marta fue una de las más críticas con el relato de Rocíito y su docuserie en Telecinco por persecución que se hizo de su entonces novio pero ahora todo ha cambiado. "Hay cosas que me han pasado -nada de cosas físicas, quiero dejarlo claro- por las que ahora empatizo con ella", confirmó al borde del llanto.

Quiero pedirle disculpas pero estaba tan cegada que no creía lo que ella contaba. Ahora que me han pasado muchas cosas, me doy cuenta de que he sido una gilipollas y muy injusta. Su dolor es absolutamente real. Me creo el relato sobre su relación porque me han ocurrido cosas muy similares a esa", aseguró.

Marta hizo hincapié en que Antonio David puede llegar a ser muy manipulador: "Me identifico porque puedes llegar a pensar que tú estás loca y lo que está pasando alrededor te lo estás imaginando". La reportera ha decidido hablar sin tapujos después de prometerle a sus padres que contaría la verdad de lo que sucedió. "Lo único que me han pedido es que dijera la verdad, que nadie había mirado por mí, ni en mi situación sentimental, ni en el trabajo. Me he quedado sola, lo he perdido todo. Me han dicho que empiece a quitarme todo el peso que no me pertenece", reconoció entre lágrimas.