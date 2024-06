Fabiola Martínez: "Si mis hijos quieren conocer a su hermano, es una decisión de su padre y de ellos"

Para recaudar fondos, para el Acompañamiento en el Duelo de familias que tengan a algún miembro con esa discapacidad, la venezolana ha organizado un mercadillo solidario en los jardines del restaurante Abascal 66 en Madrid. Un acto con fines benéficos, en el que varios famosos han donado ropa, como Paz Padilla, Ana Guerra, Beatriz Cortázar, y el propio Bertín, entre otros. El jerezano, ha preferido mantenerse un poco apartado de los focos mediáticos, después de reconocer a través de un comunicado, ser el padre del hijo de Gabriela Guillén.

En el transcurso del encuentro que hubo con algunos medios, Fabiola comentó lo orgullosa que está de su hijo Carlos, y lo mucho que está implicado en todo lo que rodea a su hermano. "Me está ayudando desde las 7 de la mañana, es una gran acción y muy bonita, y tanto Bertín como yo, queremos que Kike tenga un papel destacado en la fundación, siempre ha sido el alma, como se suele decir, y como en breve va a ser mayor de edad, va a poder implicarse más".

La que fuera modelo, prefiere no hablar mucho de la situación tan delicada por la que está pasando el padre de sus hijos. "Sobre el comunicado lo único que puedo decir, es que ese es un tema personal, que pertenece a su vida, y que él maneja sus tiempos como yo los míos. Me preocupaba que, al coincidir con este mercadillo, pensarais que podía estar guionizado, pero a veces las casualidades existen", explicó.

A pesar del divorcio, la relación que mantienen es buena y el propio Bertín comentó que Fabiola es un amor de mujer, y que siempre le ha apoyado al igual que sus hijas. "Él ha hecho cosas con las que yo no estoy de acuerdo, o las hubiera hecho de manera diferente, pero a mí no me tiene que dar explicaciones. Estoy contenta de que haya dado un paso al frente. Sí mis hijos quieren conocer a su nuevo hermano, es una decisión de su padre y de ellos, no mía. Carlos tiene 3 hermanas y no tiene una relación súper estrecha con las 3, y no pasa nada".

Después de todo el año trabajando, el verano se presenta bien, "Me voy con Carlos unos días a la República Dominicana, y Kike con su padre, que le apasiona el campo, lo disfruta mucho, y le sienta muy bien".