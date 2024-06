Así es el estilo de Felipe VI: 10 años de reinado en 10 estilismos

7 / 10

Cuando viste de frac, Felipe VI no tiene rival. Como se aprecia en la imagen, el chaleco blanco no sobresale por debajo del frontal de la levita y el cuello de la camisa siempre es de tipo diplomático, con el puño sencillo para el uso de gemelos. Como complementos para un look de 10, la corbata de lazo y como calzado tipo ópera pumps en charol o en su defecto unos oxford lisos. Sobresaliente. Felipe VI y doña Letizia durante visita de Estado del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y su esposa Peng Liyuan