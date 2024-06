Alejandra Rubio y su enésima mentira: cuando negó haber comprado un test de embarazo

Alejandra Rubio protagoniza este miércoles la portada de ¡Hola! con la noticia más inesperada: su futura maternidad junto a Carlo Costanzia tras cuatro meses de relación. Un bombazo mediático no solo por el embarazo en sí, sino porque es la enésima mentira que la hija de Terelu Campos cuenta a los medios de comunicación.

La joven reconoce en su entrevista exclusiva que está de tres meses y dos semanas, lo que confirma que sí fue vista comprando tres test de embarazo a pesar de que se esforzó en negarlo. "Pero, ¿esto es en serio? ¿Estamos de broma? ¿Esto es legal? ¿Es legal publicar cosas falsas y encima de este tipo?", dijo indignada ante una reportera que le preguntó en la calle.

Alejandra, el día que habría comprado el test de embarazo

En su programa Viva la vida fue más allá y habló con dureza de la prensa del corazón que tanto desprecia pero de la que vive. "No sé qué falta más. ¿Que busquéis en la basura? (...) Tiene que llegar el momento en el que se paren los pies a algunas personas, no se puede permitir todo, nunca he demandado a nadie pero alguien tiene que llegar hasta aquí. No estoy embarazada y punto. No hablo de mi vida privada, como si compro pastillas para la tos, no voy a contar lo que hago con mi vida, no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer ahora", dijo en televisión.

Han pasado seis años desde que Alejandra fue presentada en sociedad con motivo de su 18 cumpleaños. Su madre organizó una fiesta por todo lo alto en una conocida discoteca de Madrid a la que estaban convocados numerosos medios de comunicación. La expectación era total y todos los periodistas allí presentes querían acercarse a ella, pero la presión fue tal, que la jovencísima Alejandra terminó asustándose ante el huracán de preguntas y flashes y entró al local sin mediar palabra.

"Alejandra es una niña muy buena y tímida y todo esto le va a costar. Cuando yo estaba detrás de las cámaras me decía 'yo quiero ser como tú porque estás detrás'", confesó hace años su tía Carmen Borrego. Entonces la joven quería dedicarse al diseño de moda (luego se supo que comenzó la carrera de Derecho y la abandonó) y que no buscaba fama.

Como su amiga Andrea Janeiro, estudiaría fuera de España alejada del interés que su familia suscita, probablemente en Inglaterra. Su padre, el empresario Alejandro Rubio, no quería ver a su hija en televisión: "No le aconsejaría que lo haga, con todos mis respetos a estos programas de corazón y realities, pero me gustaría que fuera una profesional de lo que ella quiere ser".

Años después de todas aquellas palabras, la vida de Alejandra Rubio nada tiene que ver con lo que se esperaba de ella. La niña tímida con aspiraciones en el mundo de la moda terminó abandonando los estudios un año después de comenzar a aparecer en las revistas y fichó por el canal de vídeos de Mediaset, Mtmad. Alejandra parecía destinada a trabajar en Telecinco y así dio el saltó a la televisión con un papel de colaboradora en el debate de La isla de las tentaciones, un estreno por el que recibió un buen número de críticas, ya que no parecía hecha para la pequeña pantalla

Su saber estar ante las cámaras, su actitud en plató e incluso su físico han cambiado mucho en los últimos años. La nieta de María Teresa Campos acude a numerosos photocalls y fiestas, se comporta como una VIP más y en el año 2022 dio su primera entrevista en el Deluxe con Terelu Campos como presentadora. Se desconoce cuál será su futuro profesional cuando Así es la vida desaparezca de las pantallas pero al menos las revistas prometen darle un buen sustento.