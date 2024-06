Terelu y Mar Flores van a ser abuelas: Alejandra Rubio y Carlo Constanzia anuncian su embarazo en ¡Hola!

Los dos son hijos de famosos, los dos han tenido adolescencias complicadas y los dos iniciaron sus vidas en las portadas de las revistas. Ahora siguen el mismo patrón anunciando su embarazo: Alejandra Rubio, hija única de Terelu, nieta de María Teresa Campos, y Carlo Constanzia, primogénito de Mar Flores, protagonizan la portada de ¡Hola! explicando que van a ser padres.

La noticia supone un auténtico bombazo en la Crónica Rosa nacional. Apenas llevan cinco meses de relación y durante este corto tiempo prácticamente les ha dado tiempo a todo. Conocimos su noviazgo a través de una revista y ahora sabemos de su embarazo en lo que ¡Hola! califica como "la noticia más inesperada". Tanto, que ellos mismos reconocen que "al enterarnos nos agobiamos muchísimo, pero siempre tuvimos claro que queríamos tenerlo".

El bebé nacerá en diciembre, por lo que Alejandra, a la que ya se le nota una importante barriguita, está de tres meses y casi dos semanas. Es decir, el embarazo se produjo poco después de que empezasen a salir en el mes de febrero. Todavía no sabe si es una niña o un niño (ella asegura que prefiere niña) pero su ilusión es la misma. "Bueno, tranquila", fueron las primeras palabras del futuro padre al conocer la buena nueva.

Los abuelos ya lo saben

Con este embarazo entroncan dos de las familias que más páginas de la prensa del corazón han llenado. Las abuelas ya están enteradas. "Abuelas, abuelas no son. Tampoco son madres al uso", comenta Alejandra.

Dice la nieta de Teresa Campos que Terelu estaba ya con la mosca detrás de la oreja. "Al poco tiempo de hacerme la prueba me dijo que qué me pasaba. Me notaba rara y muy nerviosa…". Alejandra le contó la noticia. "Ah, vale. Ahora lo entiendo todo", le dijo. Y añadió que tomaran la decisión que tomaran ella les apoyaría. "Mi madre es increíble".

Carlo se lo contó a sus padres cuando supo que el embarazo iba bien. "A mi madre le impactó un poco más, pero se lo tomó muy bien. Se puso supercontenta y me dijo que nos iba a apoyar en cualquier cosa".

Apoyo van a necesitar. Todo el del mundo. El trabajo de Alejandra está en la cuerda floja ahora que el programa de televisión Así es la vida está a punto de desaparecer de la parrilla y Carlo, que sepamos, no tiene oficio ni beneficio, más allá de sus exclusivas en los medios. De hecho, sigue pernoctando en el centro de Navalcarnero en el que cumple condena por estafa.