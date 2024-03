Alejandra Rubio ha salido a la palestra para responder, muy a su pesar, las acusaciones del joven que asegura haber sido su novio y que responde al nombre de Alberto Fuentes, que asegura que la hija de Terelu Campos quiso quedar con él mientras estaba con Carlo Constanzia.

La relación de Alejandra y Carlo lleva alimentando Telecinco desde hace semanas. El hijo de Mar Flores se convirtió en famoso de inmediato tras su intervención en De Viernes -de la cual más tarde se retractó- realizando todo tipo de acusaciones contra su madre.

Alejandra ha respondido a las declaraciones con clara hostilidad, lanzando un dardo desde el programa Así es la vida. "Me da una vergüenza esto que me muero, sinceramente. No sé qué decir. Yo no he negado a esta persona en ningún momento, si esta es la excusa que tiene él para sentarse en un plató de televisión está muy equivocado", ha dicho.

Alejandra no puede negar lo evidente, y es que efectivamente conoce a Alberto. "Es evidente que le conozco, pero de ahí a tener una relación estable, no es así. Le conozco, le he visto, pero no había relación".

La hija de Terelu Campos niega haber tenido intención de solapar relaciones, aunque sí reconoce haber tenido conversaciones con él. "Se habló un momento de vernos y yo le dije que cuando quisiera nos veíamos. Él dijo el sábado, le dije que vale y ya no le contesté más".

Mientras tanto, Alejandra prodigue con su nueva y mediática relación con Carlo, en tanto ambos ya viven bajo el mismo techo. "Que yo tenga que ver a una persona sentada en un plató de televisión hablando de mi vida privada, cuando yo misma no lo hago... Me parece muy fuerte.Si no se quiere televisión, uno no se sienta en un plató", se ha quejado la mediática nieta de María Teresa Campos.