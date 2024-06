Laura Matamoros se queda sola en el último evento de 'influencers': sus frentes abiertos

Laura Matamoros decidió no participar más en el programa Supervivientes tras su expulsión por desavenencias con la productora. Tras tomarse unos días alejada del foco mediático y las redes, la hija de Kiko Matamoros volvió a retomar su agenda de influencer y este jueves acudió al evento de El Corte Inglés que congregó a numerosos creadores de contenido de nuestro país.

Allí se encontraba su hermana Anita Matamoros con la que según ha trascendido, la relación estaría algo distante por su amistad con Miri, exconcursante de Supervivientes y archienemiga de Laura en el reality de Telecinco. Ana se ha mostrado imparcial en cuanto a los problemas entre su hermana mayor y su amiga a pesar del efusivo reencuentro que tuvo con la ganadora de Masterchef.

"Mi reencuentro con Miri hubiera sido el mismo con o sin conflicto. Una es mi hermana y la otra es mi amiga. Quiero tener buena relación con las dos, las quiero a las dos y ya está", dijo a los reporteros congregados en el evento, a los que explicó también que se ha visto on su hermana aunque su abrazo "no se grabó".

Sin embargo, el evento resultó algo incómodo para Laura, que a pesar de estar rodeada de numerosas colegas de profesión, no publicó nada junto a ninguna y quedó en un segundo plano tras pasar por el photocall, atender a los medios y hacerse fotos con sus fans. Llama la atención que Anita sí se rodeó de un nutrido grupo de amigas en el que, además de Miri, se encontraban Anna Ferrer Padilla o Marta Riumbau.

Isa Hernáez, Miri, Anna Ferrer, Marta Riumbau y Ana Matamoros

Tampoco hubo acercamiento público con Dulceida, a la que acusó ante las cámaras de no haberla invitado a la última edición de los Premios Ídolo. "El año pasado ganó una que me sentó como el culo pero no porque ganase, sino por el discurso que dio", aseguró en referencia a la también influencer Madame de Rosa. "Mira que me llevaba bien con ella. Dijo que ella se merecía mucho ese premio porque no es ‘hermana de’, ni ‘hija de’, ni ‘nada de’. Me pillé un mosqueo, mira que la quería...", confesó para reconocer que se dio por aludida.

Con estos comentarios se puso en contra a dos de las influencers más importantes de nuestro país. Dulceida confesó en su día haberse quedado en shock con las palabras de Laura. "Fue de las primeras en ser invitadas, ahí están los mensajes. Fue muy raro. Y todo lo que dijo de Ángela, si te pasa algo con alguien a quien tienes cariño, se lo tienes que decir. Está muy fuera de lugar todo", sentenció.

A pesar de todo, la imagen que quiso dar Laura en sus stories durante el evento fue la de felicidad total: "Lo estoy dando todo, me encanta. Me lo estoy pasando fenomenal".