Los próximos "desafíos" de Genoveva Casanova: el televisivo y el judicial

Ayer conocimos la información de lo que será un otoño suculento para Genoveva Casanova, no solo porque su participación en el programa de TV "El Desafío" sino también por el desafío judicial que tiene por delante, después de la demanda que ha interpuesto Genoveva por un millón de euros a la revista que publicó sus fotos con Federico de Dinamarca, y que ha sido admitida a trámite por el juez.

Para Federico Jiménez Losantos la demanda contra Lecturas no tiene ni pies ni cabeza, y no entiende cómo ha sido admitida a trámite. Quizás en los 400 folios de los que consta dicha demanda contra la revista y su director a lo mejor han encontrado algo, pero es que todo estaba tan medido, sílaba a sílaba, que es difícil interpretar.

Como han señalado nuestros colaboradores, no es tanto por el derecho al honor que se presenta la demanda, sino que muchas veces los demandantes lo hacen por lo que te ha podido perjudicar a ti personalmente, teniendo en cuenta que Genoveva lleva desaparecida 8 meses, sino lo que ha podido ganar la revista contigo. Las preguntas que se han realizado en la Crónica Rosa han sido varias: ¿Por qué ha estado escondida si no había nada que esconder? ¿Por qué la reina Margarita abdico 2 meses después de que salieran las imágenes si no pasaba nada?

Han sido varios los personajes que han reaparecido, desde Gabriela Guillén en Las Ventas donde sin decir el nombre de su hijo, pasando por Julián Contreras, que estuvo en el programa "Y Ahora Sonsoles" en una entrevista en la que ha vuelto a insistir en que cree que hay una mano negra y por eso no consigue una estabilidad laboral. Jiménez Losantos no cree que su hermano, Francisco Rivera tenga tanto poder para cerrarle las puertas de diferentes medios. Y quién también ha vuelto ha sido Kiko Rivera, que ha tenido un ataque de nostalgia publicando fotos en redes sociales. Para el director de Es la Mañana se trata de una llamadita de atención porque hace tiempo que no ve un cheque.