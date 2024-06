Una de las propiedades preferidas de Cayetana de Alba, a la que acudía todos los veranos, era "Las Cañas", en Marbella. Una residencia de lujo construida en la década de los 60 que heredó su hijo Fernando en vida de su madre.

Hace unos días, la revista Semana, publicaba que la residencia le habían puesto en alquiler por un valor de 35.000 euros mensuales, un negocio como se suele decir redondo porque eso supondría una rentabilidad de medio millón de euros al año. Durante la conversación telefónica que mantuve con su propietario, me comentó que efectivamente eso era cierto y que había tomado esa decisión: "Es una casa que vamos muy poco. La que más provecho sacaba era mi hermana Eugenia, porque los demás hermanos no iban, ellos tienen sus propios planes. En ponerla en alquiler, es la manera de rentabilizar su mantenimiento. No tengo problemas económicos", me comentó.

"Lo mismo ha pasado con Liria. Ahora se puede visitar y alquilar para eventos. El 97% de los españoles no estamos sobrados, Vivo sin agobios, además yo soy una persona austera, nunca he alardeado de nada. Lo que sí hemos hecho es una pequeña obra, que era necesaria, y este verano cuando vaya a Marbella, me iré a un hotel, y después me trasladaré a Cádiz, con mi hermana y mi sobria y pasaremos unos días". Así me lo contó.

Al preguntarle por sus hermanos, me dijo que él personalmente se llevaba bien, aunque con una tenía más empatía que con otros: " Con Eugenia estoy muy unido y con Cayetano también".