Kevin Costner cuenta su historia secreta con Lady Di

El programa ha comenzado con una exclusiva internacional de Beatriz Cortázar, que ayer domingo estuvo en la fiesta de cumpleaños de Teresa Bueyes en la finca de LuisMi, donde hubo un protagonista: la décima fortuna del mundo y el mayor coleccionista privado del mundo de origen asturiano, Juan Antonio Pérez Simón, quién confirmó su ruptura de Silvia Gómez-Cuétara después de 15 años. Tanto Luismi como Teresa estuvieron muy pendientes de él, a pesar de que, como ha dicho Federico Jiménez Losantos un rico andaba suelto entre los invitados, en una fiesta donde no faltaron tampoco, todas las acompañantes habituales con las que Luismi se deja ver en la plaza de toros de Las Ventas.

El director de Es la Mañana se ha hecho eco de unas declaraciones de Kevin Costner en The Howard Stern Show contando su relación con Lady Di. Cuando el actor decidió hacer la segunda parte de "El guardaespaldas" y quiso hacerla con la princesa de Gales porque ella quería entrar en el cine. Tenía como contacto al gran amigo de Diana, Elton John. Costner le manda el guión a Diana y al recibirlo ella comenta "¿Y no hay besos?" y Costner responde "se pueden poner", a lo que la princesa contestó "me encantaría". Poco después, cuando muere Diana, el príncipe Guillermo escribió a Kevin Costner para decirle "mi madre estaba loca por ti".

Volviendo a la actualidad nacional, es noticia Terelu, que acudió a "De Viernes" no sin antes recibir la queja de los compañeros y de las altas instancias de la cadena pública, donde le dijeron que si no acudía que se olvidara de seguir colaborando. Finalmente acudió y se emocionó cuando le mostraron las imágenes de su futuro nieto o nieta hechas con inteligencia artificial.

Tal y como han comentado nuestros colaboradores, los golpes de pecho y las exclusivas, no van de la mano. En opinión de Jiménez Losantos, han pasado del "cabo de año" al bautizo a una velocidad asombrosa. El más coherente de todos ha sido el futuro abuelo, Alejandro Rubio cuando ha dicho "es lo que hay".

Mientras Mar Flores contestaba a la entrevista con una foto en redes sociales, aunque no sabemos si está molesta con la noticia o bien se quiere mantener al margen. O quizás, como ha apuntado Federico Jiménez Losantos, nos sorprenda con una exclusiva para tocar las narices a Terelu, ya que Terelu es muy amiga de Nuria González, quién a su vez era íntima de Mar, hasta que Fefé las separó.