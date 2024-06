Laura Sánchez ilusionada y derrochando amor con el torero Manuel Escribano

La princesa Leonor ha estado en la feria de Jaca y según hemos podido ver en un vídeo que ha publicado el Heraldo, disfrutó en los coches de choque en compañía de sus amigos de la academia que se reían cuando se chocan con ella.

Comenzando con el repaso de las revistas, Hola lleva en portada a la Familia Real, con un reportaje de 16 páginas titulado, con gran acierto, "diez años de diez". Como ha señalado Jimenez Losantos, es un reportaje que destaca por la cercanía y la complicidad entre todos, porque son una familia española, con un estilo distinto al anterior.

Una de las exclusivas de la revista es la de la modelo Laura Sánchez, que tiene una nueva ilusión, el torero Manuel Escribano. Para el director de Es la Mañana, Escribano es un torero que ha hecho una gran feria de San Isidro, y al que la presidencia le robó la salida por la puerta grande. Una noticia que hemos conocido 15 días después de la ruptura de Laura Sánchez y David Ascanio, después de 15 años de relación y 6 de matrimonio. Como ha comentado Daniel Carande, el rumor de que Laura estaba con otra persona ya circulaba por Madrid desde hacía quince días. Las fotos del robado de la revista están hechas en Sevilla y hay un momento en el que Laura saluda al fotógrafo.

Hola lleva a su portada la noticia de la separación de Silvia Gómez Cuétara y Juan Antonio Pérez Simón, anunciada en exclusiva por Beatriz Cortázar en la Crónica Rosa de Es La Mañana de Federico, tras doce años de relación. Cuenta la revista que la relación terminó hace varios meses coincidiendo con el momento en el que a Silvia le diagnosticaron un cáncer. Como ha apuntado Jiménez Losantos, de esa ruptura hay dos versiones totalmente opuestas, la del entorno él y la del entorno de ella.

Alejandra Rubio reapareció ayer en el programa en el que colabora, en una entrevista llena de contradicciones, en la que afirmó que ella nunca ha vendido su vida privada, que no va a venderla y no va a vivir de las exclusivas… Si Alejandra dice que nunca ha vivido de las exclusivas, ¿entonces la semana pasada que hizo? Asimismo, señaló lo mucho que había trabajado, que tenía la carrera de arte dramático y que su abuela no tenía la carrera de periodismo. Para Jiménez Losantos su abuela tenía la carrera de María Teresa Campos. Además, Alejandra no ejerce de periodista, es comentarista de lo suyo.

Y mientras Gabriela Guillén aparece con su bebé en la portada de Diez Minutos, con unas fotos pactadas en la playa, la revista Semana lleva en su portada a Bertín, con un informe exclusivo que pretende demostrar cómo el "Caso Gabriela" ha hundido al artista. Para Federico Jiménez Losantos, se ha hundido él mismo, desde lo que comentó su entorno hasta la entrevista suicida en Hola.