Multitudinaria convocatoria en la Comunión de Carlota, la nieta de 'el Turronero'

Una finca a las afueras de Sanlúcar de Barrameda ha sido el lugar elegido para celebrar este acontecimiento familiar al que han acudido nada más y nada menos que 1.200 invitados y donde el espectáculo ha estado presente por la cantidad de actuaciones que están teniendo lugar. El padrino de la niña ha sido Mario Conde, que ha hecho una presentación de su ahijada muy cariñosa y que ha emocionado a todos los presentes.

Uno de los primeros en llegar ha sido Bertín Osborne que ha preferido declinar hacer ningún tipo de declaración y tan solo se ha ceñido a decir que está todo tranquilo. Ha habido grandes sorpresas como la aparición de Bárbara Rey. Al preguntarle cómo se encuentra después de todo lo que está aconteciendo por las tremendas declaraciones de su hijo, Ángel Cristo, la vedette ha sido muy clara a la pregunta que le he formulado: "Estoy bien. No tengo más remedio que seguir adelante. Es muy duro por todo lo que estoy pasando". Y al decirle que al final en la vida cada uno queda por lo que es, Bárbara me ha respondido que, desgraciadamente, "eso es así" pero que no deja de ser duro porque, efectivamente, es su hijo y su amor es incondicional.

A María del Monte y a su mujer Inmaculada Casal les he preguntado qué tal están de ánimo, a lo que me han respondido que hay que dejar "que el tiempo vaya pasando". Sin querer entrar en más detalles como es habitual en el matrimonio.

Miguel Torres, Paula Echavarría y Carlos Pérez Gimeno

Como era de esperar esta amplia convocatoria a la que acuden muchas personalidades de diferentes ámbitos, en el político saludé a Ángel Acebes que ha acudido acompañado de su esposa Ana Pérez y que ha destacado por su elegancia: "Conozco a esta niña desde que nació. Soy muy amigo de la familia y estuve en su bautizo". Ha compartido mesa con Iván Espinosa de los Monteros y con Albert Rivera y más de una señora ha suspirado por el que fuera líder de Ciudadanos. Así como otros políticos como Miguel Ángel Revilla o Susana Díaz, fieles a la amistad que les une a José Luis López, el Turronero.

También he encontrado otras caras conocidas como Paula Echevarría, guapísima del brazo de su novio Miguel Torres o Paz Padilla, que se ha mostrado muy feliz después del éxito obtenido con su última obra de teatro, El humor de mi vida.

Me he encontrado con Álvaro Muñoz Escassi que no quiso faltar a la cita y al preguntarle cómo se encontraba después de su reciente ruptura con María José Suárez me ha comentado que "de verdad está muy tranquilo".

José Luis López El Turronero. Isabel Gonzalez, Bárbara Royo y Carlos Pérez Gimeno

Del mundo taurino ha asistido José Ortega Cano, acompañado de José Fernando y Gloria Camila que me ha contado que ha estado muy fastidiada por sus problemas de salud: "Me estoy recuperando pero no puedo hacer ningún esfuerzo". La hija de Rocío Jurado llegó acompañada de una amiga que responde al nombre de María. También han asistido Finito de Córdoba con su mujer Arantxa del Sol a los que les une una gran amistad con el empresario. Así como Víctor Janeiro que acudió con su esposa Beatriz Trapote y su hijo pequeño.

Por su parte, Jaime Martínez Bordiú asistió sin Marta Fernández por encontrarse en Montecarlo en un certamen de moda. Y tampoco podía faltar representantes del mundo de la canción como Pitingo, íntimo amigo de el Turronero o Los del Río.

Como siempre, un éxito de celebración.