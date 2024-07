Desvelan el contenido del mail que dinamitó la relación de María José Suárez y Escassi

La ruptura de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi no fue tan amistosa como se pensó en un principio. Tras salir a la luz el tonteo de su exnovio con Hiba Abouk en la última fiesta de el Turronero, la propia modelo estalló y reconoció que decidió poner punto final a su relación después de recibir una "noticia desagradable".

"Me encuentro en el proceso de asimilar todo lo que ha pasado en estos diez días. No voy a salir corriendo y te voy a decir todo está bien, o sea, han pasado cosas. Hace una semana estaba de crucero con Álvaro (...) A la vuelta del crucero yo me entero de una noticia muy desagradable, que he estado tres o cuatro días asimilándola en shock y ahora me entero también de lo de Hiba", declaró ante la prensa, aunque prefirió no entrar en detalles y confirmar que no acudirá a ningún plató de televisión.

Ha sido el programa Espejo Público el encargado de contar qué ocurrió para que María José diera el paso de dejar a Escassi a pesar de estar "enganchadísima" y con planes de futuro. "Nada más bajar del barco, recibe un correo electrónico de una persona con cinco puntos. Esta persona se presenta y se describe", comenzó el periodista Miquel Valls. "En el punto número 1 le dice ‘Álvaro te ha sido infiel’. Punto número 2: las veces que le ha sido infiel y con quién. Punto número 3: las intenciones que tenía Álvaro con esta persona junto a María José. Punto número 4: le explica algunas de las prácticas sexuales que realizaban con detalles. Punto número 5: Álvaro le promete pasar días con esta persona que se pone en contacto", detalló.

La sorpresa de la modelo fue mayúscula por el contenido del mail, que califica como "asqueroso". "Contesta a esta persona, se ponen en contacto y siguen hablando hasta que María José se da cuenta de que es víctima de un engaño, de la mayor estafa amorosa que ha sufrido en su vida", relató el periodista, al que se le escapó que la persona que avisó a Suárez podría ser un hombre: "él le aporta detalles, pruebas y fechas en este correo electrónico".

María José no tiene intención de volver con Álvaro. "Ahora mismo la verdad es que lo que quiero es que pase el tiempo, recuperarme, sanar y que no saber nada de esta persona, obviamente", confesó sin ocultar lo dolida que está con el sevillano aunque no quiera contar la verdad de lo sucedido. Y aunque María José tiene claro que "de esto se sale" admite que ha sido "una situación muy desagradable" y que tanto ella como su entorno más cercano "lo hemos pasado muy mal".