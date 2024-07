La Húngara: "Me gustaría hacer algo con Isabel Pantoja porque somos muy amigas"

Quién no recuerda los anuncios desde los comienzos de la televisión en España del Ponche Caballero: el primer protagonista fue Peret, al que siguieron personajes como las trillizas argentinas que acompañaron tantos años a Julio Iglesias, Azúcar Moreno, Paulina Rubio, entre otros. La última ha sido la cantante Sonia Priego, más conocida por su nombre artístico La Húngara, una cantante flamenca de sobra conocida y con una carrera impecable, que celebró sus 25 años brindando con la bebida a la que ahora representa.

La Húngara

Una nueva versión que no quiso perderse entre los muchos invitados que acudieron Gloria Camila, que ya está totalmente recuperada, de una intervención quirúrgica a la que se tuvo que someter hace unas semanas. La hija de Rocío Jurado, lo dio todo, y no paró de bailar.

Antes de la presentación del spot, la de Écija, hizo unas declaraciones para Libertad Digital: "Desde niña tuve muy claro que lo mío era cantar y mi familia decía que de donde había salido. Pienso que estaba escrito en mi destino y es lo que me tocó vivir. Fui madre por primera vez con tan solo 15 años. Fueron momentos difíciles porque era una niña. Afortunadamente siempre tuve a mi madre que me ayudó y me apoyó en todo. Tengo dos hijas y con 40 años fui abuela. Tengo dos nietos. Esa circunstancia que viví me hizo madurar. Yo no tenia que nada que ver con las niñas de mi edad, tuve que buscarme la vida y monté una academia de baile para sacar a mi hija adelante. Una de mis hijas ha colaborado conmigo y el tema ha tenido mucho éxito "Dejar Volar", así se titula", me contó.

Carlos Pérez Gimeno, La Húngara e Isabel González

"Yo tengo unos referentes musicales muy marcados como Camarón, La Paquera de Jerez, José Mercé, Aurora Vargas, era una gran artista y la copla me gusta muchísimo. Gracias a Rocío Jurado hoy estoy aquí porque en un Karaoke me conocieron mientras cantaba un tema de ella. Y de Isabel Pantoja te puedo decir que la quiero y la adoro y a la que me une algo muy especial y ella lo sabe. Tenemos muy buena relación, sus penas son mis penas, al igual que sus alegrías, además me da consejos musicales. Después de tantos años, es todo un referente y es de las grandes que nos quedan. A Isabel hay que quererla y mimarla porque se lo merece. Hay que valorarla porque es la única que nos queda. No hay más artista que ella. De C Tangana te puedo decir que tuve la suerte, que quiso que colaborara con él en un tema y ha sido todo un bombazo. Estoy muy contenta porque celebrar mis 25 años profesionales haciendo el anuncio y tener un verano lleno de actuaciones, no puedo pedir más. Además de preparar nuevo trabajo que saldrá para Navidad". Concluyó.