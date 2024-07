Carla Vigo presume de novio a pesar de la preocupación de su entorno

Carla Vigo ha presentado a su novio en Instagram con una bonita foto en la que aparecen dándose un beso y el mensaje "te amo". La noticia de su noviazgo salió a la luz hace unos días gracias a una persona de su entorno, que lejos de reconocer lo feliz que estaba por ella, mostró su preocupación por un romance que no considera real.

Según su amiga, la sobrina de la reina Letizia no se ha dado cuenta de que su novio, llamado Xavi, se ha acercado a ella por interés y en realidad no está enamorado de ella. La respuesta púbica de Carla ha sido contundente y ha presumido de su pareja en redes sociales gritando su amor a los cuatro vientos. Carla siguió defendiendo su relación contestando a algunos de los usuarios que le dejaron comentarios en la romántica publicación preocupándose por ella, donde se puede leer que "me trata como una reina" o "sí, me cuida".

Según trascendió, Xavi es un futbolista catalán al que conoció hace pocas semanas. Su relación es ha distancia ya que él vive en Barcelona y Carla en Madrid, aunque se han visto en varias ocasiones.

La fuente confesó al periódico La Razón que "ese chico lo único que busca es ser popular, no demuestra a Carla el menor cariño, pero ella parece embobada y no se da cuenta de que esta relación acabará haciéndole mucho daño". Y añade: "El día menos pensado se va a encontrar más sola que la una. Y mira que le intentamos abrir los ojos, pero, como le digo, se ha enamorado hasta las trancas y es incapaz de ver lo poco que le conviene esa relación".