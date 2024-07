Jorge Javier intenta acorralar a Olga Moreno en su primer encuentro en 'Supervivientes'

Olga Moreno está regreso en España. Después de un descafeinado paso por Supervivientes All-Stars marcado por cuestiones de fuera del concurso, principalmente la reciente muerte de su madre y conflictos familiares con Antonio David Flores, la malagueña ya está en nuestro país. Este lunes reapareció en los platós de Telecinco donde se encontró por primera vez con Jorge Javier Vázquez, uno de los presentadores más críticos con su familia durante la época de la emisión del polémico documental protagonizado por Rocío Carrasco.

Si por algo se ha caracterizado la empresaria es por la discreción con la que ha llevado todo lo relativo a su vida privada, a pesar los continuos ataques que sufrió durante una época en algunos espacios de la cadena y en concreto por parte de Jorge Javier. Por este motivo el encuentro de Olga con el presentador prometía ser tenso. Aunque la mayor parte de la entre vista se centró en su vivencia en Honduras, hubo un momento de la noche que la concursante preguntó por su pareja, Agustín Etienne: "¿Dónde esta? Que me acabo de acordar". Y la tensión fue en aumento.

Jorge Javier Vázquez en SV

Esta pregunta provocó que el presentador se interesase por su vida sentimental: "¿Es tu representante y pareja?". Entonces la empresaria le devolvió la pregunta a Jorge Javier: "Y tú, ¿tienes pareja?". Una respuesta que aprovechó intentar acorralar a la invitada y traer de nuevo a la actualidad sus rencillas del pasado: "Con total tranquilidad digo que no tengo pareja. Has preguntado por él, y de la manera más tranquila posible yo te he preguntado qué es. Te digo tranquilamente que no tengo pareja. Yo contesto a lo que me preguntan".

Este no fue el único cruce de reproches de la noche, Kiko Jiménez, novio de Sofía Suescun acusó a Olga de aprovecharse de las situaciones para tergiversarlas según su interés y así "victimizarse". "Dime un solo momento en el que me haya victimizado", replicó ella. "Decías que no te sentías bien con ninguno del grupo nada más empezar el concurso, no te montes un vídeo haciendo la víctima", contestó él recibiendo una negativa por parte de Olga, que acusó a Kiko de ser "un mentiroso".

Cabe recordar que Sofía Suescun tiene una relación muy estrecha con Rocío Carrasco y es habitual verlas juntas en presentaciones. Desde que comenzó el concurso, la influencer no ha dudado en cargar cruelmente contra compañera, hablando en Honduras sobre temas que nada tienen que ver con el reality.