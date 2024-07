Las inquietantes declaraciones de Sonia Ferrer: sal de ahí porque Escassi es un mal enemigo

Si alguien creía que el culebrón Escassi iba a acabar, puede ir haciéndose a la idea de que esto no ha hecho más que empezar. En esta ocasión se suman las inquietantes declaraciones de Sonia Ferrer, quién en el programa de TV en el que colabora: "Álvaro ha hecho lo que tenía que hacer y es denunciar a esta persona que le está extorsionando. Yo creo que la persona que le está extorsionando no le conoce y no sabe con quién se está metiendo y probablemente salga perdiendo". "Lo mejor que podía hacer era adelantarse y contar su verdad" ha añadido.

Sonia se ha preguntado en voz alta si no es "sorprendente" que el jinete, "habiendo dejado tantos 'cadáveres' en el camino", nadie salga hablando mal de él. Y, como ha reconocido, no ha querido entrar en detalle sobre este motivo porque Álvaro no es alguien a quién le gustaría tener "como enemigo".

Federico Jiménez Losantos ha comentado que en esta historia hay mucho pasado y aún así nos sorprendemos porque no se explica desde el punto de vista racional. ¿Cómo es posible que Escassi, que ha dejado tantos "desperfectos" en sus relaciones, ninguna de sus ex se atreve a decir ni pío? ¿A qué temen, a qué las haya podido grabar? ¿Qué revelen algo que no se sepa?

Los colaboradores han comentado que Álvaro Muñoz Escassi es un profesional malote que sabe engatusar, es encantador y todas creen que le van a cambiar a pesar de sus antecedentes. Así que lo que dice Sonia Ferrer tiene todo el sentido: sal de ahí porque Álvaro es un mal enemigo.

Sin duda, una historia sórdida y con una persona con la que Álvaro Muñoz Escassi no ha cumplido, a pesar de que Valeri, que iba a hablar en una revista, finalmente no lo hará porque la denuncia está camino del juzgado, aunque queda está dispuesta a acudir a la TV para contar su historia ya que no está dispuesta a quedar como estafadora. Mientras Álvaro comentó que todo fue consensuado, y Valeri, que ayer por la tarde contactó con TardeAR, asegura que fue Álvaro quién contactó con ella por whatsapp y que María José era conocedora de cuando fueron a pagarle. Dice tener pruebas de todo, hasta del día que le pagó.

Como ha apuntado el director de Es la Mañana de Federico, se trata de una relación de proveedor y cliente, donde toda la polémica es porque Escassi no pagó, no porque se haya ido con uno o con otra.