Escassi insiste en la extorsión y confirma su aventura con la mujer trans: "Teníamos una relación abierta"

"María José y yo teníamos una relación abierta", con esta inesperada declaración aparecía esta semana Álvaro Muñoz Escassi en el plató de De viernes. Una afirmación que daba un giro en su historia de amor de tres años con la empresaria María José Suárez: hasta ahora sabíamos que el fin de la relación no había sido en buenos términos, que existía al menos una tercera persona y que un correo de esta otra mujer habría dinamitado definitivamente lo suyo.

Con el paso de los días, y pese a los intentos del jinete por ocultar la identidad de esta misteriosa mujer, finalmente se ha filtrado su nombre, Valeri Cuéllar, una mujer transexual de origen colombiano a la que debía dinero: "Tuvimos una relación consentida. Pasamos el rato y me dijo que le pagara el tren de vuelta y el taxi (ya le había pagado el tren de ida). Le hice una transferencia. A los dos días me dijo que su padre se estaba muriendo en Colombia y que si le podía prestar 700 euros. Le dije: ‘Me encantaría ayudarte, pero así porque sí... No me cargues a mí con un... que nos hemos conocido de tres horas’. No lo veía ético cuando tengo otras responsabilidades. Monta en cólera y me empieza a insultar", dijo este viernes Escassi, asegurando que su expareja siempre estuvo al tanto de todo: "Disfrutamos del sexo de la manera que nos parece correcta".

Pero si tenían estos pactos de pareja, ¿que es lo que ha molestado a María José y por qué se habla de infidelidad? Al parecer, cuando comienza la supuesta extorsión, cada uno de ellos propuso una solución distinta: "Cuando pasa todo esto lo hablamos y le digo que esto lo voy a resolver. Voy a la comisaría a poner una denuncia porque considero que me están extorsionando. Se identifica a esta persona y ya está, pero yo sé que va a salir porque soy una persona pública. Acepto que se hable de mí, pero la Policía es quien toma el mando, no sé en qué momento está. Me consta que el lunes se ponen en contacto con ella", aseguró, insistiendo en la extorsión que contó en exclusiva la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico.

Un intento de chantaje que habría comenzado cuando Escassi bloquea a a esta mujer en su teléfono. Días después, María José le cuenta que se ha puesto en contacto con ella a través de correo electrónico para decirle que Álvaro le debe "1.500 euros por los servicios prestados": "Nos enfadamos y dejamos de hablar porque yo considero que tengo que hablar de una manera y ella de otra (más tarde aclara que chocaron porque ella quería que le pagara a esa mujer y él no). Le dije que iba a resolverlo y esa fue la última conversación que tuvimos".

Ante la posible entrevista de Valeri el próximo miércoles en una revista que aseguró Beatriz Cortázar en el matinal de esRadio, Escassi se mostró tranquilo: "Si esta persona cree que yo estoy haciendo algo mal, que demuestre que lo dice es cierto. Yo sé lo que he hecho y lo que no, por eso estoy tranquilo", además, negó que haya querido llegar a un acuerdo con ella a través de un contrato como se ha afirmado.