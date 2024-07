Ni extorsión ni denuncia: la mentira de Álvaro Muñoz Escassi

Si ayer en la Crónica Rosa nos preguntábamos quién abriría la veda y daría la primera entrevista, la duda ha quedado resuelta: Álvaro Muñoz Escassi.

Tal y como ha informado CHIC, Carmen Borrego y su marido, que tenían previsto tener una entrevista en "De Viernes" han sido sustituidos esta noche por una entrevista a Álvaro Muñoz Escassi.

Escassi, que mandó un mensaje a esRadio hace unos días en el que señalaba que "esta persona me está extorsionando y el asunto está denunciado", ha resultado no ser cierto. O nos ha engañado, o se ha aprovechado de nosotros, o estaba preparando el negociado con la persona que supuestamente le estaba "extorsionando" o bien estaba preparando su aparición esta noche en TV. "A uno le engañan una vez, pero no más" ha señalado Jiménez Losantos.

Sobre las respuestas que puede dar Escassi esta noche, en la Crónica Rosa han apostado por Álvaro pidiendo perdón a María José o que hacía tiempo que la relación se había deteriorado. Lo que está claro es que Escassi quiere seguir en los medios, incluso se está hablando que podría estar de colaborador en un programa de TV. Sino, como ha comentado Federico Jiménez Losantos, siempre podrá hablar del "carnet porno" del ministro Escrivá.

Y aunque María José Suárez no quiere hablar ni decir nada, aunque no se descarta que tarde o temprano hable en alguna revista, quién si lo va a hacer en una revista el próximo miércoles es Valeri Cuéllar, colombiana, que ya tiene representante y es la misma que Isa Pi. No es la primera vez que vemos a Valeri en medios, ya que hace dos años salió en un programa en "Cuatro" denunciando una agresión por ser trans. En esta ocasión Valeri va a contar su vida, por qué está con Álvaro y por qué manda ese email.

Por lo que vemos, este tipo de escándalos antes se tapaban e incluso el interesado desparecía unos meses de la escena pública, pero ahora todo se rentabiliza.