Michelle Calvó explica el motivo de su 'desaparición' de la nueva temporada del 'Grand Prix'

El Grand Prix vuelve un verano más a RTVE con nuevas pruebas y nuevas localidades de distintas partes de nuestros país dispuestas a alzarse con la victoria de este mítico espacio. Aunque el programa presentado por Ramón García desapareció de la cadena pública durante años, en 2023 regresó por todo lo alto con una imagen completamente renovada, sin vaquilla y con nuevas caras juntos a Ramón García: la streamer Cristinini y la actriz Michelle Calvó.

Este lunes volvió con una nueva competición comandada de nuevo por Ramón García y con Cristinini regresando como comentarista de las pruebas. La que ha desaparecido es Michelle Calvó, actriz y expareja de Carlo Costanzia, que no formará parte de esta nueva edición ni ha sido sustituida.

Cristinini, Ramón García y Michelle Calvó

Aunque no se ha dado una razón oficial de su salida, la modelo ha lanzado un comunicado en las redes sociales para explicar lo sucedido: "Me preguntabais si estaré en la nueva temporada de mi amado Grand Prix, pero lamentándolo muchísimo (y que Murfy existe) me encuentro rodando un proyecto que me imposibilita formar parte de esa edición", ha relatado la actriz, confirmando que en estos momentos se encuentra en un nuevo proyecto profesional, coincidiendo con la etapa de rodajes del programa.

"Echaré muchísimo de menos estar con mis compañeros y con mis queridos pueblos, pero no se despisten", ha comunicado, dejando abierta la posibilidad de unirse en próximos programas. "Les mando toda la suerte (que no la necesitan), el éxito y el amor a la súper familia del Grand Prix. Os quiero y os admiro. Gracias siempre por quererme tanto. ¡Nos vemos pronto!", ha concluido, tranquilizando a aquellos que esperan verla en posteriores programas.