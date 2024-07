María José Suárez se revuelve contra Escassi y estudia demanda

Todas las revistas dan como información exclusiva declaraciones que, a estas alturas de la historia, se han contado una y otra vez. Porque María José Suárez (o su entorno) llevan varios días hablando con varios periodistas que están transmitiendo su versión de los hechos. Todas coinciden en lo mismo. Un corta-pega que ha hecho la modelo y en el que se confiesa anonadada: "No tengo constancia de que tuviéramos una relación abierta… Me siento engañada, dolida y no reconozco a la persona a la persona con la que he estado tres años maravillosos de mi vida".

Hola, la revista que destapó la crisis en exclusiva entrevistando a la modelo, asegura que María José ya tenía sospechas entonces de que Álvaro podía haberla engañado. "Según nos apunta su círculo más próximo, descubrió una mentira el 23 de mayo". "Qué tío más malo", es la frase elegida por Diez Minutos para su portada. El texto de Daniel Carande para la revista añade que toda la historia le ha quitado el sueño y que "está alucinada". Ella, y su entorno. "María José apostó mucho por esta relación y Álvaro era uno más en la familia de la sevillana".

Semana es la que aporta más novedades: según esta revista, la infidelidad no ha sido lo que ha irritado más a María José. Lo más grave, es que "le habría llegado la información de que Álvaro podría haber grabado alguno de sus encuentros íntimos sin su conocimiento y que presuntamente se lo habría contado o enseñado esos vídeos a terceras personas". Y aquí es cuando empieza lo sórdido de todo este asunto y podemos llegar a entender las declaraciones de Sonia Ferrer, que salió escaldada de su relación con el jinete y que ha dicho que prefiere no tenerlo como enemigo.

Por ese motivo, María José podría estar planteándose presentar una demanda contra Álvaro por "revelación de secretos" y ataques contra su honor e intimidad, esto último por sus declaraciones en los medios los últimos días. Ya pueden armarlo bien sus abogados porque los cuernos no son delito. Y tampoco airearlos.

Chabeli vuelve a la portada de Hola para presentar a su hija

Cada cierto tiempo, Chabeli Iglesias aparece en la portada de Hola para contarnos alguna novedad sobre su vida, que transcurre de manera aparentemente apacible a miles de kilómetros de España. Esta vez la excusa es presentar a su hija pequeña, Sofía. "El regreso de Chabeli tras quince años retirada", anuncia la revista, para darnos a entender que vuelve para quedarse. Al menos en lo que al panorama mediático se refiere. La hija mayor de Isabel Preysler posa con sus dos hijos, de los que dice que "siempre han sido su prioridad". Alejandro tiene 22 y estudia Derecho y Sofía cumplió 12 el pasado mes de enero.

El escenario elegido es la casa madrileña de la abuela. Chabeli posa en el jardín, en el comedor o ante la fantástica biblioteca que inició Miguel Boyer y continuó Mario Vargas Llosa.

La hija de Carmen Thyssen tiene un "amigo especial"

Así llaman las revistas de este miércoles a la relación que podrían tener Carmen, una de las mellizas de la baronesa, y el joven con el que hace manitas en la lancha en la que han celebrado la mayoría de edad de la chica.

Su pandilla pasó una jornada en el mar en la Costa Brava y Carmen y el chico compartieron sonrisas y moto acuática.

Cóctel de noticias

Cristiano y Georgina se están construyendo una casa en Portugal valorada en 21 millones de euros. Semana aporta las pruebas. Varias fotos que demuestran que se trata de una residencia de tres plantas rodeadas de terrazas y palmeras en la costa de Cascais.

La princesa Josephine, la nueva estrella de la familia real danesa. La guapísima hija de Federico y Mary Donaldson tiene 13 años y es, según Hola, la que acapara toda la atención de los medios cada vez que acude a algún acto oficial.

Brad Pitt e Inés de Ramón, amor a toda velocidad. La pareja ha hecho oficial su relación acudiendo a al circuito de Silverstone para participar en una competición de Fórmula 1. Aunque llevan dos años de relación, el actor y la empresaria de origen español no se suelen prodigar juntos.

Miguel Urdangarín vive su primer amor. Semana amplía con nuevas imágenes la información exclusiva que contaba Hola la semana pasada. El hijo de la infanta Cristina sale con Olympia Beracasa, una joven perteneciente a una familia de venezolanos millonarios que estudia en Madrid Comunicación y Medios y que ya salió con un famoso de apellido aristocrático, Bosco Martínez Bordiú, ahora concursante de Supervivientes. Olympia ya conoce a su cuñada Irene.

Precisamente Irene protagoniza uno de los reportajes de Semana durante las pruebas de su carnet de conducir. Según la revista, la joven se mostró nerviosa el día del examen.

Kiko Rivera se relaja con su familia en Matalascañas. Vemos al hijo de Isabel Pantoja disfrutando de una jornada playera con Irene y sus tres hijos. Horas después, su madre era ingresada por problemas de salud.