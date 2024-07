Soraya Arnelas cuenta en esRadio su experiencia con Isabel Pantoja sobre el escenario

Soraya Arnelas visitó este miércoles esRadio para hablar con Ayanta Barilli, Federico Jiménez Losantos e Isabel González de su nuevo single Earthquake (Terremoto), una canción con aires disco para bailar sin descanso este verano tras varios años en los que se ha dedicado al pop clásico y las baladas. La artista ha dado un paso más en su carrera profesional y ahora además de componer y cantar, también es productora.

"Son casi 20 años de carrera y una no se puede dejar estar. Después de componer y cantar, toca producir. Me gusta llegar al estudio y traerle cosas a los productores. Es una forma de que la gente con la que trabajo se una a mi mundo, que tu música te identifique más", confesó.

La cantante sabe que el directo y la puesta en escena hoy en día es muy importante para un artista, por eso se dedica a entrenar dos horas todos los días para poder bailar y cantar a a la vez. "Entreno porque hacer música de baile requiere de un fondo físico. Además me gusta verme y sentirme bien, reconoció". "El punto del diafragma tienes que sostenerlo para que la voz no te vibre y ese se consigue con una mezcla de técnica y fuerza", añadió.

Soraya tiene un año muy completo por delante desde que arrancó sus compromisos profesionales. De hecho, el pasado mes de junio se subió al escenario del Teatro Romano de Mérida con Isabel Pantoja para interpretar su tema Garlochí. "No es difícil cantar con Isabel, te pueden pasar dos cosas: que te hagas pequeña porque ella es enorme o que te pongas a su altura porque ella te enseña. Ella es una maestra y nada más llegar a la prueba de sonido fue cariñosísima. Iba con tantas ganas y me emocionaba tanto todo que me puse a la altura porque tenía que salir espectacular", aseguró.

